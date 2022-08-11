Політика

13:34 11.08.2022

Шольц сумнівається у можливості заборони видачі шенгенських віз росіянам

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Шольц сумнівається у можливості заборони видачі шенгенських віз росіянам

Ідею заборонити видачу шенгенських віз громадянам РФ навряд чи можливо реалізувати, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Мені дуже важко уявити такий розвиток подій", - сказав він на пресконференції у четвер у відповідь на прохання прокоментувати відповідні пропозиції.

При цьому він нагадав, що ФРН уже запровадила санкції проти великої кількості конкретних осіб у РФ.

Раніше цього тижня представник Єврокомісії Аніта Хіппер заявила, що в Євросоюзі немає процедур заборони на видачу короткострокових віз іноземцям, зокрема й росіянам, але у кожному випадку питання розглядають держави ЄС з урахуванням конкретних обставин.

"Завжди будуть категорії людей, яким мають видаватися візи. Наприклад, у гуманітарних випадках. І також для членів сімей, журналістів чи дисидентів", - пояснила вона.

Хіппер відповідала на прохання прокоментувати заяви низки країн ЄС, які пропонують обмежити росіянам короткостроковий в'їзд до Євросоюзу.

Теги: #візи #шольц

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