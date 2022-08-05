Єрмак і Салліван обговорили підтримку України

У рамках постійного діалогу керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з національної безпеки Джейкобом Салліваном.

"Сторони обговорили актуальні питання й потреби України задля посилення обороноздатності та стійкості у відсічі повномасштабному вторгненню Російської Федерації", - повідомила пресслужба президента України у п'ятницю.

Єрмак подякував адміністрації президента США Джозефу Байдену, Конгресу та всьому американському народові за потужну підтримку України, її свободи та незалежності, зазначається в повідомленні.