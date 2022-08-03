РФ грубо порушила три основні принципи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, заявив заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький на відкритті 10-ї оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ОК ДНЯЗ), яка відбуватиметься у Нью-Йорку в період із 1 до 26 серпня.

"М. Точицький наголосив, що на сьогодні Росія, як ядерна держава, грубо порушила усі три "стовпи" ДНЯЗ - щодо ядерного роззброєння (через неспровокований розвиток потенціалу для завдання ядерних ударів), ядерного нерозповсюдження (через розширення географії розгортання ядерної зброї у зв’язку з окупацією Криму) і мирного використання атомної енергії (через захоплення українських ядерних об’єктів)", - йдеться у повідомленні пресслужби МЗС України у середу.

Точицький наголосив на першому в історії факті перетворення цивільних ядерних об'єктів у військові цілі та плацдарм для російської армії. Заступник міністра зазначив, що світ зіткнувся з проявами ядерного тероризму, спонсорованого ядерною державою. Він наголосив на необхідності вжити дієвих спільних заходів для уникнення глобальної атомної катастрофи, серед яких - закриття повітряного простору над українськими атомними станціями, надання Україні систем протиповітряної оборони, притягнення країни-агресора до відповідальності за її злочинну діяльність.

ОК ДНЯЗ - міжнародний інструмент, що є основою глобальної системи протидії неконтрольованому поширенню та використанню ядерної зброї, а також сприяння мирному використанню атомної енергії.

Цього року в роботі ОК ДНЯЗ беруть участь представники 191 країни світу. На сегменті високого рівня заходу виступили, зокрема, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, державний секретар США Ентоні Блінкен, президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс, міністр у справах Європи Співдружності Великої Британії Грем Стюарт, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та ін. На заході також присутні представники МАГАТЕ та низки профільних неурядових організацій. Серед ключових питань, що розглядаються - виклики запровадженому ДНЯЗ режиму нерозповсюдження ядерної зброї у зв’язку зі збройною агресією Росії проти України.

У МЗС наголосили, що значна кількість делегацій, зокрема країн ЄС, а також США, Великої Британії, Канади, Японії, Австралії, Гватемали, суворо засудили російське військове вторгнення та погрози з боку Російської Федерації щодо застосування ядерної зброї, обстріли і захоплення українських ядерних об’єктів. Особлива увага приділяється окупації Росією найбільшої в Європі - Запорізької атомної електростанції.