Політика

10:32 02.08.2022

США очікують від Китаю розумних дій у разі можливого рішення Пелосі відвідати Тайвань

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США очікують від Китаю розумних дій у разі можливого рішення Пелосі відвідати Тайвань

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав владу КНР проявити стриманість у тому випадку, якщо речник Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі ухвалить рішення вирушити з візитом на Тайвань.

"Якщо спікер вирішить здійснити цей візит, і Китай намагатиметься створити якусь кризу або сприятиме зростанню напруженості, то відповідальність буде цілком на Пекіні", - сказав він журналістам.

"У разі візиту ми очікуємо, що Китай діятиме розумно і не сприятиме ескалації ситуації", - продовжив він.

Він зазначив, що Пелосі представляє незалежну від адміністрації США гілку влади - законодавчу, вона самостійно ухвалює рішення про можливий візит до Тайваню.

Блінкен нагадав, що американські конгресмени вже відвідували Тайвань, зокрема цього року.

Якщо Пелосі вирушить на Тайвань, то вона стане найвищим виборним посадовцем США, який відвідував острів з 1997 року: тоді на острові побував республіканець Ньют Гінгріч.

Маршрут Пелосі був офіційно оприлюднений її офісом лише 31 липня, до нього входять візити до Сінгапуру, Малайзії, Південної Кореї та Японії, про Тайвань, як і раніше, не згадується.

Тайванське питання виникло в 1949 році, коли було проголошено комуністичну Китайську Народну Республіку, а частина партії Гоміньдан облаштувалася на острові Тайвань. Пекін наполягає на "принципі одного Китаю". При цьому майже у всіх великих державах є неофіційні культурні та економічні офіси Тайбею.

Проблема Тайваню є однією з найбільш чутливих у відносинах США та Китаю.

 

 

Теги: #сша #китай #тайвань #пелосі

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