Блінкен у розмові з Лавровим попередив про санкції у разі приєднання Росією українських територій

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив у п'ятницю, що провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і під час неї порушив тему Бріттні Грайнер і Пола Вілана, які перебувають у РФ у в’язниці, попередив Лаврова про санкції в разі у разі приєднання Росією українських територій.

"Раніше сьогодні я провів розмову з російським міністром закордонних справ Лавровим. Розмова була прямою і відвертою", - сказав Блінкен.

Блінкен заявив, що обговорював з Лавровим долю засуджених у Росії американських громадян Грайнера та Вілана.

"Я закликав до того, щоб Кремль прийняв нашу пропозицію про звільнення Пола Вілана та Бріттні Грайнер", - сказав він. При цьому Блінкен заявив, що публічно не даватиме оцінку відповіді, яку отримав від Лаврова.

Крім того, американський держсекретар заявив, що передав Лаврову, що Вашингтон запровадить нові санкції у разі приєднання Росією українських територій.

"Я також прояснив міністру закордонних справ Лаврову, що у світлі останніх заяв Кремля про плани подальшої анексії українських територій... ми запровадимо додаткові значні заходи проти Росії, якщо вона здійснюватиме задумане", - сказав він.

Також Блінкен заявив, що під час розмови обговорював із Лавровим угоду про коридор для вивезення зерна з України.

"Я заявив Лаврову, що світ очікує від Росії виконання зобов'язань у рамках угоди, досягнутої з Україною, Туреччиною та ООН, щодо постачання зерна з України", - сказав він.

Це була перша розмова Блінкена та Лаврова від початку вторгнення РФ в Україну.