Польща та Литва готові активізувати в межах альянсу дискусію щодо запрошення України розпочати переговори про вступ до НАТО - заява

Республіка Польща та Литовська Республіка підтверджують готовність активізувати в межах альянсу дискусію щодо запрошення України розпочати переговори про вступ до НАТО.

"Республіка Польща та Литовська Республіка підтверджують готовність надати Україні всіляку допомогу під час майбутніх переговорів про членство України в Європейському Союзі. Україна наголошує на своїй рішучості зробити кроки щодо виконання критеріїв, визначених у висновку Європейської комісії щодо її заявки на членство в Європейському Союзі. З урахуванням проведення у 2023 році у Вільнюсі Саміту НАТО, Республіка Польща та Литовська Республіка підтверджують готовність активізувати в межах альянсу дискусію щодо запрошення України розпочати переговори про вступ до НАТО", - йдеться у заяві глав МЗС Польщі, Литви та України з нагоди створення Люблінського трикутника.

Країни схвалюють високу інтенсивність військово-технічного співробітництва та висловлюють бажання розширювати співпрацю між збройними силами трьох держав і на двосторонньому, і тристоронньому рівнях, що передбачатиме проведення навчань у тренувальних центрах Республіки Польща та Литовської Республіки, лікування та реабілітацію військовослужбовців Збройних сил України.

"Підтверджуємо твердий намір працювати над подальшим впровадженням обмежувальних заходів проти Російської Федерації до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в межах визнаних міжнародним співтовариством кордонів", - наголошується в заяві.

Країни закликають міжнародне співтовариство до запровадження повного нафтового та газового ембарго, розширення індивідуальних обмежень проти російських еліт та державних підприємств, а також повного відключення Росії від західної банківської системи.

"Наголошуємо на важливості протидії спробам російської сторони обійти санкції та необхідності впровадження обмежувальних заходів до країн, які допомагають Російській Федерації їх обходити. Констатуємо важливість передання Україні заморожених активів російської сторони за кордоном", - зазначили міністри.

Вони також наголосили на одностайності позиції України, Республіки Польща та Литовської Республіки щодо необхідності притягнення Росії до відповідальності за скоєння злочину агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин геноциду, скоєні на території України.

Сторони мають намір тісно взаємодіяти щодо об'єднання міжнародних зусиль із відновлення України, розуміючи, що успішна Україна є запорукою процвітання та стабільності в Європі.