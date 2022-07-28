Політика

10:55 28.07.2022

Президент Литви прибув до Києва

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Президент Литви прибув до Києва

 У День державності України президент Литви Гітанас Науседа прибув із візитом до Києва, де виступить у Верховній Раді та зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

"Щойно приїхав до Києва. У цей особливий день, коли Україна вперше відзначає День Державності, виступлю перед українським народом у Верховній Раді. Також зустрінуся з президентом України Володимиром Зеленським, вручу йому орден Вітовта Великого - найвищу державну нагороду Литви", - написав Науседа у твіттері у четвер.

 

Теги: #литва #науседа #день_державності

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