Президент Литви прибув до Києва

У День державності України президент Литви Гітанас Науседа прибув із візитом до Києва, де виступить у Верховній Раді та зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

"Щойно приїхав до Києва. У цей особливий день, коли Україна вперше відзначає День Державності, виступлю перед українським народом у Верховній Раді. Також зустрінуся з президентом України Володимиром Зеленським, вручу йому орден Вітовта Великого - найвищу державну нагороду Литви", - написав Науседа у твіттері у четвер.