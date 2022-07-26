Політика

10:16 26.07.2022

Кулеба: Газова війна Путіна проти Європи є прямим продовженням його війни з Україною, він завдасть шкоди скрізь, де може

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Кулеба: Газова війна Путіна проти Європи є прямим продовженням його війни з Україною, він завдасть шкоди скрізь, де може

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що газова війна президента РФ Володимира Путіна проти Європи є прямим продовженням його війни з Україною, і він використовуватиме будь-яку залежність Європи від РФ, щоб зруйнувати нормальне життя кожної європейської сім'ї.

"Газова війна Путіна проти Європи є прямим продовженням його війни з Україною. Скрізь, де він може завдати шкоди, він завдасть. Він використовуватиме будь-яку залежність Європи від РФ, щоб зруйнувати нормальне життя кожної європейської сім'ї. Єдиний спосіб - дати здачі та позбавитися від будь-якої залежності", - написав він у твіттері.

 

Теги: #газ #кулеба

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