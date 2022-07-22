США підтримають угоду щодо зернового питання між РФ та Україною - Держдеп

США виступають за підписання угоди між Росією та Україною про врегулювання зернового питання, яке, як очікується, відбудеться у п'ятницю у Стамбулі, заявив представник Держдепу Нед Прайс.

"Ми вітатимемо таку угоду. Ми вітаємо старанну роботу генсека ООН, наших турецьких союзників", - сказав Прайс у четвер на брифінгу Держдепу.

Він наголосив на необхідності стежити за виконанням цієї угоди сторонами, зокрема Росією.

Раніше в четвер агентство "Анадолу" повідомило, що Росія та Україна 22 липня у Стамбулі готові підписати угоду щодо зерна. У церемонії підписання документа візьмуть участь президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Минулого тижня на переговорах Росії, Туреччини, ООН та України на тему вивезення українського зерна учасники домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі і досягли згоди щодо спільного контролю зерна в портах.