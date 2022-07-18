Політика

21:25 18.07.2022

Якщо РФ зараз відчує слабкість, наслідки будуть набагато гіршими – звернення Кулеби до Ради ЄС із закордонних справ

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Якщо РФ зараз відчує слабкість, наслідки будуть набагато гіршими – звернення Кулеби до Ради ЄС із закордонних справ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Європейського Союзу не піддаватися на шантаж і не боятися загнати РФ у кут.

"Відступити та підкоритися його (президента РФ Володимира Путіна – ІФ) вимогам не вдасться, і це ніколи не працювало. Це пастка… Він не лише не дасть Україні та Європі спокою, якщо ми задовольнимо його ультиматуми, а й посилить тиск і шантаж. Якщо Росія зараз відчує слабкість, наслідки будуть набагато гіршими за все, із чим ми вже маємо справу. Ми повинні перемогти Росію. Не турбуйтеся про те, що буде, якщо загнати Путіна в кут. Російська пропаганда знайде спосіб представити будь-яку поразку як перемогу", - сказав Кулеба у своєму зверненні до Ради ЄС із закордонних справ у понеділок.

Він висловив упевненість, що найближчим часом з'являться нові проросійські голоси, які підштовхуватимуть громадську думку "до необхідності дати Путіну те, чого він хоче, аби він залишив Європу у спокої", і закликав активно протистояти цим наративам.

За словами міністра, хибно і наївно вважати, що цілі РФ обмежуються Україною – її планом є занурення у кризу всієї Європи. "Ви вже бачите, як він використовує будь-яку залежність Європи від Росії для досягнення своєї мети. Тому єдиний шлях уперед – позбутися будь-яких залежностей Європи від Росії. Агресивна та реваншистська Росія є найбільшою загрозою для Європи та основним джерелом проблем, що стоять перед нашим континентом", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що в Україні все це бачили у роки після вторгнення РФ у 2014 році. "Але є і відмінність: зараз Москва агресивніша. Ще одна відмінність полягає в тому, що ми тепер маємо досвід і знаємо, в які ігри вони грають. Давайте цього разу будемо розумнішими, швидшими і сильнішими за Путіна, щоб перехитрити його і зруйнувати його плани", - закликав голова українського зовнішньополітичного відомства.

"Важливо разом зосередитись на перспективах протидії російській агресії проти України та спільного захисту Європи від викликів безпеки та економічних з боку агресивної Росії. Спільними зусиллями ми їх подолаємо", - наголосив Кулеба.

 

 

Теги: #рф #україна #єс #мзс

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