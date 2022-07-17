Політика

13:44 17.07.2022

ОПЗЖ оскаржила рішення суду про заборону партії – представник Ради в КС

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ОПЗЖ оскаржила рішення суду про заборону партії – представник Ради в КС

Партія "Опозиційна платформа - За життя" оскаржила рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду (м.Львів) про заборону політичної сили, повідомила представник Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу").

"За наявною інформацією, політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) оскаржила в апеляційному порядку рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року, згідно з яким партія була заборонена з передачею всього її майна у власність держави", - написала Совгиря у Фейсбуці в неділю.

За її словами, згідно із законодавством апеляційні скарги цієї категорії справ має розглядати Касаційний адміністративний суд (КАС) у складі Верховного суду упродовж одного місяця після відкриття апеляційного провадження.

"Рішення КАС Верховного суду, як суду апеляційної інстанції, є остаточним і подальшому оскарженню не підлягає", - наголосила Совгиря.

Теги: #суд #оскарження #опзж

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