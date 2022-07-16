Політика

13:16 16.07.2022

США продовжать зусилля для забезпечення транспортування українського зерна – посол

1 хв читати
США продовжать зусилля для забезпечення транспортування українського зерна – посол

Посол США в Україні Бріджит Брінк провела "важливу розмову" з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим про переговори з ООН і Туреччиною щодо створення транспортних коридорів через Чорне море для перевезення зерна.

"Україна готова експортувати зерно в країни, які цього потребують; США продовжують взаємодію з партнерами, щоб забезпечити транспортування зерна", – написала вона в Твіттері в суботу за підсумками обговорення.

Крім того Брінк зустрілася з мером Києва Віталієм Кличком. "Ми з гордістю називаємо чудове місто Київ своїм домом... з настанням перемоги з нетерпінням чекаємо побачити майбутнє Києва як великої європейської столиці", - зазначила посол США.

Як повідомлялося, 13 липня в Стамбулі відбулися чотиристоронні (Україна-РФ-Туреччина-ООН) переговори щодо розблокування морського експорту зерна з України, за підсумками якого офіційно було заявлено про домовленість створити координаційний центр у Стамбулі і провести другий раунд переговорів наступного тижня з можливістю підписати підсумковий документ.

За словами глави Міноборони Туреччини Хулусі Акар, на зустрічі також були узгоджені основні технічні питання, такі як спільний контроль у пунктах призначення і гарантування безпеки судноплавства на перевалочних шляхах.

Джерело: https://twitter.com/USAmbKyiv

Теги: #сша #зерно #брінк_бріджит

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:41 16.07.2022
США не бачать ознак, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду

США не бачать ознак, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду

07:16 16.07.2022
Американська допомога нашій державі посилить наш оборонний потенціал - Зеленський

Американська допомога нашій державі посилить наш оборонний потенціал - Зеленський

20:39 15.07.2022
Іран заперечує постачання дронів до Росії та підтримує припинення війни в Україні

Іран заперечує постачання дронів до Росії та підтримує припинення війни в Україні

15:39 15.07.2022
У США планують навчання українських пілотів польотам на F-15 та F-16 - Єрмак

У США планують навчання українських пілотів польотам на F-15 та F-16 - Єрмак

15:03 15.07.2022
Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, знищили понад 46,6 га пшениці та 2 га ячменю на Харківщині

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, знищили понад 46,6 га пшениці та 2 га ячменю на Харківщині

12:49 15.07.2022
Україна вже зібрала 3,6 млн тонн ранніх зернових - Мінагрополітики

Україна вже зібрала 3,6 млн тонн ранніх зернових - Мінагрополітики

12:14 15.07.2022
Урожай пшениці у 2022 р. очікується на рівні 18-19 млн тонн – міністр агрополітики

Урожай пшениці у 2022 р. очікується на рівні 18-19 млн тонн – міністр агрополітики

10:56 15.07.2022
Законопроєкт Палати представників про оборонний бюджет США на 2023 рік передбачає $1 млрд для України - посол

Законопроєкт Палати представників про оборонний бюджет США на 2023 рік передбачає $1 млрд для України - посол

07:52 15.07.2022
Мінфін США нагадав, що не запроваджував санкцій проти РФ щодо добрив, сільгоспобладнання та ліків

Мінфін США нагадав, що не запроваджував санкцій проти РФ щодо добрив, сільгоспобладнання та ліків

07:11 15.07.2022
Палата представників США ухвалила свою версію оборонного бюджету на 2023 рік

Палата представників США ухвалила свою версію оборонного бюджету на 2023 рік

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія підтвердила, що пропонує заборонити імпорт золота з РФ, продовжити дію санкцій до січня 2023 року

До Верховної Ради надійшла заява Лазебної про відставку з посади міністра соцполітики

Міністри ЄС у понеділок ухвалять політичне рішення виділити п'ятий транш для військової підтримки України

Орбан має закликати не до скасування санкцій проти РФ, а до нарощування ефективних кроків щодо стримування російської агресивної політики - МЗС

ЄС засуджує законодавство РФ, яке спрощує надання російського громадянства українцям, і не визнає таких паспортів - Боррель

ОСТАННЄ

Кандидати на посаду прем'єр-міністра Великої Британії готуються до перших дебатів

Кандидатом у міністри соцполітики розглядається Жолнович, повідомляє нардеп Железняк

Єврокомісія підтвердила, що пропонує заборонити імпорт золота з РФ, продовжити дію санкцій до січня 2023 року

До Верховної Ради надійшла заява Лазебної про відставку з посади міністра соцполітики

Міністри ЄС у понеділок ухвалять політичне рішення виділити п'ятий транш для військової підтримки України

Боррель анонсував відкриття у Брюсселі Європейської дипакадемії для молодих дипломатів ЄС та України

Орбан має закликати не до скасування санкцій проти РФ, а до нарощування ефективних кроків щодо стримування російської агресивної політики - МЗС

Безугла вимагає виключити Тищенка з фракції та партії "Слуга народу"

Джонсон закликає політиків, які зняли кандидатури на посаду прем'єра, не підтримувати Ріші Сунака

Група Єрмака-Макфола стала ключовим майданчиком формування санкційної політики союзників щодо РФ – глава ОП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА