США продовжать зусилля для забезпечення транспортування українського зерна – посол

Посол США в Україні Бріджит Брінк провела "важливу розмову" з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим про переговори з ООН і Туреччиною щодо створення транспортних коридорів через Чорне море для перевезення зерна.

"Україна готова експортувати зерно в країни, які цього потребують; США продовжують взаємодію з партнерами, щоб забезпечити транспортування зерна", – написала вона в Твіттері в суботу за підсумками обговорення.

Крім того Брінк зустрілася з мером Києва Віталієм Кличком. "Ми з гордістю називаємо чудове місто Київ своїм домом... з настанням перемоги з нетерпінням чекаємо побачити майбутнє Києва як великої європейської столиці", - зазначила посол США.

Як повідомлялося, 13 липня в Стамбулі відбулися чотиристоронні (Україна-РФ-Туреччина-ООН) переговори щодо розблокування морського експорту зерна з України, за підсумками якого офіційно було заявлено про домовленість створити координаційний центр у Стамбулі і провести другий раунд переговорів наступного тижня з можливістю підписати підсумковий документ.

За словами глави Міноборони Туреччини Хулусі Акар, на зустрічі також були узгоджені основні технічні питання, такі як спільний контроль у пунктах призначення і гарантування безпеки судноплавства на перевалочних шляхах.

Джерело: https://twitter.com/USAmbKyiv