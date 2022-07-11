Ердоган обговорив телефоном із Зеленським питання експорту українського зерна – турецькі ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, вони обговорили питання вивезення зерна з України через Чорне море, повідомляє агентство "Анадолу".

Згідно з інформацією агентства, президенти обговорили "питання "зернового коридору" у Чорному морі".

Раніше в понеділок повідомлялося, що Ердоган і президент Росії Володимир Путін також провели телефонну розмову, яка, зокрема, стосувалася теми вивезення зерна.