Політика

18:46 11.07.2022

Ердоган обговорив телефоном із Зеленським питання експорту українського зерна – турецькі ЗМІ

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Ердоган обговорив телефоном із Зеленським питання експорту українського зерна – турецькі ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, вони обговорили питання вивезення зерна з України через Чорне море, повідомляє агентство "Анадолу".

Згідно з інформацією агентства, президенти обговорили "питання "зернового коридору" у Чорному морі".

Раніше в понеділок повідомлялося, що Ердоган і президент Росії Володимир Путін також провели телефонну розмову, яка, зокрема, стосувалася теми вивезення зерна.

Теги: #зерно #туреччина #ердоган

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