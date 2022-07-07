Політика

20:56 07.07.2022

Джонсон пообіцяв, що нинішній уряд Британії до закінчення терміну повноважень не змінюватиме політику керівництва та утримається від основних фінансових рішень

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Джонсон пообіцяв, що нинішній уряд Британії до закінчення терміну повноважень не змінюватиме політику керівництва та утримається від основних фінансових рішень

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що нинішній уряд до завершення повноважень не застосовуватиме жодних нових стратегій у політиці, а також не прийматиме рішення з основних фінансових питань, передає Sky News.

"Під час зустрічі кабінету міністрів Джонсон чітко доповів, що уряд не збирається застосовувати нову політику або суттєво змінювати напрям (керівництва Великою Британією - ІФ). Він заявив, що основні фінансові рішення слід залишити наступному прем'єр-міністру", - інформує телеканал.

Натомість, за словами Джонсона, його уряд зосередиться на "реалізації порядку, завдяки якому його обрали".

Прем'єр, що йде у відставку, додав, що для нього пріоритетним завданням є виконання зобов'язань щодо маніфесту (програмою Консервативної партії), а також цін на енергоресурси, транспорт, витрат на оплату житла і стосовно всього іншого, що викликає занепокоєння у народу. Він наголосив, що його подальша робота також полягатиме в тому, щоб показати, що уряд знаходиться на боці жителів країни.

У своєму твіттері Джонсон пообіцяв британському народу, що уряд продовжуватиме відповідати його інтересам до вступу на посаду нового прем'єра.

"Я хочу, щоб ви знали, що з цього моменту до того, як пост (прем'єра - ІФ) обійме мій наступник, вашим інтересам будуть служити", - заявив прем'єр.

"Я хочу подякувати вам, британському народу, за величезну честь служити вам як прем'єр-міністр", - додав він.

Раніше у четвер Джонсон заявив, що згоден піти у відставку, але після того, як консерватори оберуть нового лідера партії.

Джонсон – прем'єр-міністр Великої Британії з 24 липня 2019 року. У грудні того ж року на парламентських виборах Консервативної партії Джонсону вдалося отримати 365 місць і забезпечити абсолютну більшість, завдяки чому пізніше палата громад більшістю голосів ухвалила Закон про вихід з Євросоюзу. За Джонсона 1 січня 2021 року Велика Британія завершила процес виходу з ЄС, який тривав із 2016 року.

Основною причиною майбутньої відставки Джонсона британські ЗМІ вважають низку скандалів, фігурантом яких він став останніми місяцями.

 

 

Теги: #уряд #плани #велика_британія #джонсон

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