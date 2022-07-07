Політика

14:56 07.07.2022

Борис Джонсон оголосив, що згоден піти у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії, коли консерватори підберуть нового лідера

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Борис Джонсон оголосив, що згоден піти у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії, коли консерватори підберуть нового лідера

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у четвер заявив про свою згоду залишити посаду глави британського уряду, а також лідера Консервативної партії Сполученого Королівства.

"Стало зрозуміло, що воля парламентської Консервативної партії полягає в тому, щоб був новий лідер цієї партії і, отже, новий прем'єр-міністр. Я домовився із сером Гремом Брейді, головою нашого депутатського корпусу, що процес вибору нового лідера має розпочатися зараз. Графік буде оголошено наступного тижня", - сказав він, виступаючи перед журналістами на Даунінг-стріт у четвер.

Він також зазначив, що продовжуватиме виконувати свої обов'язки прем'єр-міністра доти, доки не буде обрано нового лідера Консервативної партії, який і стане новим главою британського уряду.

Джонсон пообіцяв усіляко допомагати своєму наступникові й додав, що в політиці "немає незамінних людей".

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес і новий глава Мінфіну Надхім Захаві, призначений у вівторок, закликали Джонсона піти у відставку, але самі не відмовлялися від своїх посад.

Хвилю відставок спровокував скандал довкола колишнього заступника парламентського партійного організатора Кріса Пінчера. Його звинуватили у сексуальних домаганнях до двох чоловіків минулого тижня, після чого він пішов у відставку.

Пізніше з'ясувалося, що це не вперше, коли Пінчера звинувачували в таких речах, і в 2019 році стосовно нього проводилося розслідування, проте, незважаючи на це, Джонсон призначив його на посаду в лютому 2022 року.

Спочатку на Даунінг-стріт заперечували, що прем'єр-міністр знав щось про звинувачення стосовно Пінчера у 2019 році, проте у вівторок стало відомо, що Джонсон був інформований про поведінку політика, але все одно призначив його на посаду.

Пізніше Джонсон вибачився за призначення Пінчера, заявивши, що в уряді немає місця тим, хто зловживає своєю владою.

Теги: #відставка #джонсон #умова

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