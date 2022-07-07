Політика

11:03 07.07.2022

Майже половина британського уряду пішла у відставку - ЗМІ

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Майже половина британського уряду пішла у відставку - ЗМІ

У Великій Британії 53 члени уряду, який складався зі 120 осіб, станом на четвер пішли у відставку на тлі кризи, повідомляє канал Sky News.

У четвер британський уряд залишили ще семеро людей - зокрема міністр у справах Північної Ірландії Брендон Льюїс і колишній прибічник прем'єр-міністра Бориса Джонсона міністр технологій Кріс Філіп. Отже, майже половина уряду, який складається зі 120 осіб, пішла у відставку, зокрема глава Мінфіну Ріші Сунак та глава МОЗ Саджид Джавід.

"Мені дуже шкода, що дійшло до такого, але прем'єр-міністр має піти у відставку, враховуючи те, що громадська та парламентська довіра явно пішла", - написав Філіп у листі до Джонсона, який він оприлюднив у себе в соціальних мережах.

При цьому Sky News зазначає, що члени парламенту відмовляються займати місця міністрів, що пішли, і, можливо, Джонсону не вистачить людей, щоб зібрати новий уряд.

У середу Джонсон заявив, що не має наміру подавати у відставку. На слова лідера Лейбористської партії Кіра Стармера про те, що під час кризи країна заслуговує на краще керівництво, прем'єр-міністр відповів, що саме в кризовий час "уряд продовжить свою роботу, а не піде у відставку".

Хвилю відставок спровокував скандал довкола колишнього заступника парламентського партійного організатора Кріса Пінчера. Його обвинуватили у сексуальних домаганнях стосовно двох чоловіків минулого тижня, після чого він пішов у відставку. Пізніше з'ясувалося, що це не вперше, коли Пінчера обвинувачували в таких речах, і в 2019 році стосовно нього проводилося розслідування, проте, незважаючи на це, Джонсон призначив його на посаду в лютому 2022 року. Спочатку на Даунінг-стріт заперечували, що прем'єр-міністр знав щось про обвинувачення щодо Пінчера у 2019 році, проте у вівторок стало відомо, що Джонсон був обізнаний із поведінкою політика, але все одно призначив його на посаду. Пізніше Джонсон вибачився за призначення Пінчера, заявивши, що в уряді немає місця тим, хто зловживає своєю владою.

Теги: #велика_британія #джонсон

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