Політика

19:34 30.06.2022

Україна закликає держави Каспійського регіону докласти максимальних зусиль, щоб змусити РФ дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов'язань

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Україна закликає держави Каспійського регіону докласти максимальних зусиль, щоб змусити РФ дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов'язань

Україна закликає держави Каспійського регіону докласти максимальних зусиль, щоб змусити РФ дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов'язань, зокрема Конвенції про правовий статус Каспійського моря.

"Пункт 2 статті 3 конвенції передбачає "використання Каспійського моря в мирних цілях, перетворення його в зону миру, добросусідства і співробітництва, вирішення усіх питань, пов'язаних із Каспійським морем, мирними засобами. Наголошуємо, що ракетні удари, яких завдає Росія по об’єктах цивільної інфраструктури українських міст із регіону Каспію, грубо порушують положення конвенції", - йдеться в заяві МЗС України щодо порушення РФ Конвенції про правовий статус Каспійського моря.

У відомстві нагадали, що 29 червня в Туркменістані відбувся Шостий каспійський саміт за участю глав Азербайджану, Ірану, Казахстану, Туркменістану та РФ.

"Закликаємо країни-учасниці конвенції спонукати Росію припинити використання акваторії Каспійського моря для продовження збройної агресії проти України, а також унеможливити подальшу мілітаризацію регіону та втягування його у збройний конфлікт", - закликали в МЗС.

Теги: #конвенція #каспійське_море

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