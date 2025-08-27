Мін’юст пропонує зміни до порядку виконання Конвенції про міжнародне викрадення дітей

Міністерство юстиції України ініціювало зміни для посилення захисту прав дитини та належного виконання Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей.

"Проєкт постанови Кабінету Міністрів "Про внесення змін до Порядку виконання на території України Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей" передбачає створення правових підстав для залучення системи безоплатної правничої допомоги (БПД). Це дозволить забезпечити належне представництво в суді іноземних заявників, які звертаються відповідно до Конвенції", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в середу.

У відомстві зазначають, що з моменту приєднання до Конвенції у 2006 році, представництво інтересів іноземних заявників у судах забезпечувало Міністерство юстиції безпосередньо або через свої територіальні органи. Однак, з розвитком системи надання безоплатної правничої допомоги, з’явилася можливість передати ці функції фаховим адвокатам та працівникам центрів БПД. Проєкт постанови спрямований на забезпечення ефективнішого представництва інтересів осіб, які звертаються із заявою про повернення дитини або про доступ до неї.

Реалізація цих змін не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України, оскільки фінансування здійснюватиметься в межах вже передбачених коштів на систему безоплатної правничої допомоги та утримання державних органів, що беруть участь у її реалізації.

Проєкт також містить низку інших змін, зокрема посилення взаємодії між Мін’юстом і центрами БПД, захист персональних даних та розширення підстав для припинення опрацювання заяв.

"Прийняття цих змін відповідає українському законодавству та міжнародним зобов’язанням України, сприяючи подальшому вдосконаленню механізму захисту прав дітей", - зазначається в повідомленні.