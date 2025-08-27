Інтерфакс-Україна
Події
12:48 27.08.2025

Мін’юст пропонує зміни до порядку виконання Конвенції про міжнародне викрадення дітей

2 хв читати
Мін’юст пропонує зміни до порядку виконання Конвенції про міжнародне викрадення дітей

Міністерство юстиції України ініціювало зміни для посилення захисту прав дитини та належного виконання Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей.

"Проєкт постанови Кабінету Міністрів "Про внесення змін до Порядку виконання на території України Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей" передбачає створення правових підстав для залучення системи безоплатної правничої допомоги (БПД). Це дозволить забезпечити належне представництво в суді іноземних заявників, які звертаються відповідно до Конвенції", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в середу.

У відомстві зазначають, що з моменту приєднання до Конвенції у 2006 році, представництво інтересів іноземних заявників у судах забезпечувало Міністерство юстиції безпосередньо або через свої територіальні органи. Однак, з розвитком системи надання безоплатної правничої допомоги, з’явилася можливість передати ці функції фаховим адвокатам та працівникам центрів БПД. Проєкт постанови спрямований на забезпечення ефективнішого представництва інтересів осіб, які звертаються із заявою про повернення дитини або про доступ до неї.

Реалізація цих змін не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України, оскільки фінансування здійснюватиметься в межах вже передбачених коштів на систему безоплатної правничої допомоги та утримання державних органів, що беруть участь у її реалізації.

Проєкт також містить низку інших змін, зокрема посилення взаємодії між Мін’юстом і центрами БПД, захист персональних даних та розширення підстав для припинення опрацювання заяв.

"Прийняття цих змін відповідає українському законодавству та міжнародним зобов’язанням України, сприяючи подальшому вдосконаленню механізму захисту прав дітей", - зазначається в повідомленні.

Теги: #діти #мінюст #конвенція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:18 27.08.2025
Сибіга: Вихід з конвенції із запобігання катуванням свідчить, що РФ - це "територія беззаконня, де людське життя та гідність нічого не варті"

Сибіга: Вихід з конвенції із запобігання катуванням свідчить, що РФ - це "територія беззаконня, де людське життя та гідність нічого не варті"

21:51 26.08.2025
Кабмін пропонує припинити у відносинах з РФ дії Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу

Кабмін пропонує припинити у відносинах з РФ дії Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу

20:00 26.08.2025
Україна й Литва домовилися поглибити співпрацю для повернення дітей, яких викрала Росія

Україна й Литва домовилися поглибити співпрацю для повернення дітей, яких викрала Росія

09:57 26.08.2025
Єрмак повідомив про повернення з окупованої території ще однієї дитини

Єрмак повідомив про повернення з окупованої території ще однієї дитини

05:54 25.08.2025
Київщина: семирічний хлопчик застрелив шестирічну дівчинку з батькової рушниці

Київщина: семирічний хлопчик застрелив шестирічну дівчинку з батькової рушниці

09:37 23.08.2025
Єрмак повідомив про повернення з РФ ще 3 українських дітей та юнака

Єрмак повідомив про повернення з РФ ще 3 українських дітей та юнака

19:28 22.08.2025
Двох хлопців 21 та 22 років вдалося повернути з окупованого Криму – Єрмак

Двох хлопців 21 та 22 років вдалося повернути з окупованого Криму – Єрмак

12:44 22.08.2025
Ув’язнені на прифронтових територіях залишаються найбільш незахищеними особами в умовах війни – юристи

Ув’язнені на прифронтових територіях залишаються найбільш незахищеними особами в умовах війни – юристи

17:50 19.08.2025
Єрмак повідомив про повернення з окупації ще двох підлітків

Єрмак повідомив про повернення з окупації ще двох підлітків

02:23 19.08.2025
США долучаться до питання повернення українських дітей з РФ – Зеленський

США долучаться до питання повернення українських дітей з РФ – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Українські компанії готові виробити мільйони дронів наступного року, проте є потреба у фінансуванні, - Міноборони

План надійної підтримки безпеки України просувається вперед - президент Фінляндії

У РФ вибухнув нафтопровід "Рязань-Москва", який постачав нафтопродукти до російської столиці, - джерела

Зеленський: Час організовувати формат для розмови лідерів щодо гарантій безпеки

РФ атакувала електроенергетичні та газотранспортні об’єкти в шести областях – Міненерго

ОСТАННЄ

Українські компанії готові виробити мільйони дронів наступного року, проте є потреба у фінансуванні, - Міноборони

Найближчі два дні в Україні буде сухо та тепло, на півдні до 30°

Туск призначить заступника голови МЗС радником, щоб усунути помічників Навроцького від переговорів щодо України

Повідомлено про підозру 23-річній киянці за поширення в Інстаграмі фото з прапором Третього Рейху

УЧХ передав Запорізькій обласній клінічній лікарні реабілітаційне обладнання

У Купʼянську ворожий дрон влучив в автомобіль, постраждало подружжя

У Чернігові через атаку "шахедів" травмовано двох жінок, виникла пожежа на підприємстві

Окупанти продовжили просування в районі Лимана, Покровська та Гуляйполя, але темпи знизились, - DeepState

Генпрокурор: Кількість підозр місцевим чиновникам – це не про піар, не чекайте толерантності до корупції

Обстріл з боку РФ залишив без світла 51 населений пункт Новгород-Сіверської громади

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА