Інтерфакс-Україна
Події
21:51 26.08.2025

Кабмін пропонує припинити у відносинах з РФ дії Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу

1 хв читати
Кабмін пропонує припинити у відносинах з РФ дії Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді припинити у відносинах України з Росією дії Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, схвалено проект закону "Про припинення у відносинах України з Російською Федерацією дії Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу", яка була підписана 9 жовтня 1997 року в Бішкеку (Киргизстан).

 

Теги: #припинення #рф #конвенція

