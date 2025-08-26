Кабмін пропонує припинити у відносинах з РФ дії Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді припинити у відносинах України з Росією дії Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, схвалено проект закону "Про припинення у відносинах України з Російською Федерацією дії Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу", яка була підписана 9 жовтня 1997 року в Бішкеку (Киргизстан).