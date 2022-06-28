Глава МЗС Литви закликав ЄС не допустити поступок РФ щодо транзиту до Калінінграда

Поступки для Росії щодо транзиту територією ЄС до Калінінградської області можуть збільшити політичну напруженість у регіоні, стверджує глава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

"Росія не може вимагати будь-якого перегляду санкцій та поступок, цього потрібно уникати, як чітко висловилася ЄК, і я особисто чув, що комісія вважає так. Росія не може здобути дипломатичної перемоги у питаннях санкцій", - передала у вівторок слова Ландсбергіса радіостанція LRT.

За його словами, ЄК все ще розробляє документ про те, як санкції ЄС проти Росії мають бути реалізовані, і нинішні роздуми, за словами міністра, не повинні перетворитися на юридичні поступки.

"Найбільші проблеми були б, якби ці роздуми перетворилися на юридичний документ, юридичні роз'яснення ЄК, тоді, на наш погляд, вони створили б додаткові юридичні проблеми (...) Я занепокоєний тим, що існує потенційна можливість того, що це буде сприйнято як ознаку слабкості", - сказав Ландсберґіс.

За його словами, будь-які коливання Заходу Росія може сприйняти як ознаку слабкості та перемоги її дипломатії.

Після набуття чинності санкціями ЄС 17 червня Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області РФ, наголосивши, що зробила це на підставі роз'яснень Єврокомісії. У відповідь на це Москва заявила, що транзитні обмеження порушують міжнародні угоди, і пригрозила заходами у відповідь.