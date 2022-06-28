Політика

11:38 28.06.2022

Глава МЗС Литви закликав ЄС не допустити поступок РФ щодо транзиту до Калінінграда

1 хв читати
Глава МЗС Литви закликав ЄС не допустити поступок РФ щодо транзиту до Калінінграда

Поступки для Росії щодо транзиту територією ЄС до Калінінградської області можуть збільшити політичну напруженість у регіоні, стверджує глава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

"Росія не може вимагати будь-якого перегляду санкцій та поступок, цього потрібно уникати, як чітко висловилася ЄК, і я особисто чув, що комісія вважає так. Росія не може здобути дипломатичної перемоги у питаннях санкцій", - передала у вівторок слова Ландсбергіса радіостанція LRT.

За його словами, ЄК все ще розробляє документ про те, як санкції ЄС проти Росії мають бути реалізовані, і нинішні роздуми, за словами міністра, не повинні перетворитися на юридичні поступки.

"Найбільші проблеми були б, якби ці роздуми перетворилися на юридичний документ, юридичні роз'яснення ЄК, тоді, на наш погляд, вони створили б додаткові юридичні проблеми (...) Я занепокоєний тим, що існує потенційна можливість того, що це буде сприйнято як ознаку слабкості", - сказав Ландсберґіс.

За його словами, будь-які коливання Заходу Росія може сприйняти як ознаку слабкості та перемоги її дипломатії.

Після набуття чинності санкціями ЄС 17 червня Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області РФ, наголосивши, що зробила це на підставі роз'яснень Єврокомісії. У відповідь на це Москва заявила, що транзитні обмеження порушують міжнародні угоди, і пригрозила заходами у відповідь.

Теги: #литва #калінінград #ландсбергіс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:30 27.06.2022
Турецька компанія передає Україні безкоштовно три Bayrаktar, на які жителі країни зібрали гроші

Турецька компанія передає Україні безкоштовно три Bayrаktar, на які жителі країни зібрали гроші

16:38 23.06.2022
ЄК уточнить порядок застосування санкцій щодо транзиту до Калінінграда - президент Литви

ЄК уточнить порядок застосування санкцій щодо транзиту до Калінінграда - президент Литви

09:42 16.06.2022
Литва поставила Україні озброєнь та військової техніки на 15,5 млн євро

Литва поставила Україні озброєнь та військової техніки на 15,5 млн євро

18:59 13.06.2022
Литва передасть Україні 110 потужних антидронових гармат

Литва передасть Україні 110 потужних антидронових гармат

07:56 12.06.2022
У Литві відкрили центр для українських переселенців

У Литві відкрили центр для українських переселенців

20:09 11.06.2022
Глави МЗС України та Литви обговорили розблокування експорту продовольства

Глави МЗС України та Литви обговорили розблокування експорту продовольства

15:47 10.06.2022
Україна має унікальний шанс заскочити у поїзд ЄС - посол Литви

Україна має унікальний шанс заскочити у поїзд ЄС - посол Литви

19:04 09.06.2022
"Беларуськалий" остаточно програв суд у Литві щодо розірвання контракту на транзит добрив

"Беларуськалий" остаточно програв суд у Литві щодо розірвання контракту на транзит добрив

08:26 02.06.2022
Литва підписала угоду про співпрацю з турецькою Оборонною агенцією, стала можливою купівля Bayrаktar для України – міністр оборони

Литва підписала угоду про співпрацю з турецькою Оборонною агенцією, стала можливою купівля Bayrаktar для України – міністр оборони

11:20 25.05.2022
Литва надасть Україні 20 бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок і 10 позашляховиків

Литва надасть Україні 20 бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок і 10 позашляховиків

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Молдова та Україна працюватимуть разом над реформами на шляху до ЄС - Санду

Україна та Молдова мають посилювати співпрацю в усіх сферах для протидії російській агресії - Зеленський

Зеленський закликав G-7 долучитися до роботи над гарантіями безпеки України

Атрошенко назвав його недопуск за кордон дискредитацією України та Зеленського

Кандидатський статус для України та Молдови є політичним сигналом ЄС, процес триватиме роками - Макрон

ОСТАННЄ

Молдова та Україна працюватимуть разом над реформами на шляху до ЄС - Санду

Україна та Молдова мають посилювати співпрацю в усіх сферах для протидії російській агресії - Зеленський

Зеленський зустрівся у Києві з Майєю Санду

Зеленський закликав G-7 долучитися до роботи над гарантіями безпеки України

США та ЄС продовжать роботу над скороченням доходів РФ від продажу енергоносіїв - Білий дім

Зеленський зустрівся зі співголовою Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США Джеймсом Рішем

Японія запроваджує нові санкції проти російських фізосіб та підприємств

Українське питання буде одним із головних під час чергової зустрічі глав країн G7 – Джонсон

Арахамія: РФ має бути відрізана від можливості отримувати, зберігати, переводити вільно конвертовану валюту

Атрошенко назвав його недопуск за кордон дискредитацією України та Зеленського

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА