Арахамія: РФ має бути відрізана від можливості отримувати, зберігати, переводити вільно конвертовану валюту

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Росія має бути повністю відрізана від можливості отримувати, зберігати, переводити американські долари, євро або іншу валюту, що вільно конвертується.

"Адже це для них це інструмент фінансування злочинів, а не спосіб розвивати економіку, створювати блага та ділитися ними з людством", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

Арахамія нагадав, що Служба безпеки України викрила агентурну мережу російської розвідки, яка використовувала американські долари для підривної діяльності на території України.

"Викриття Службою безпеки України агентурної мережі ГРУ РФ, до якої входив нардеп Деркач, дозволило отримати докази, які мають лягти в основу жорстких санкцій", - пояснив лідер фракції.

З його слів, зокрема, СБУ встановила, що російська розвідка використала долари США для фінансування підривної діяльності на території України. Йдеться про суми в мільйони доларів, які призначалися для створення приватних охоронних фірм під кураторством російських розвідників.

"Ці факти підтверджують не лише те, що Росія є спонсором тероризму, а й те, що для фінансування злочинів російська розвідка використовує не свої нікому не потрібні рублі, а долари США. Тобто перетворює досягнення цивілізованого світу на зброю для терористів", - наголосив Арахамія.