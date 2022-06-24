Політика

16:56 24.06.2022

Атрошенко назвав його недопуск за кордон дискредитацією України та Зеленського

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Атрошенко назвав його недопуск за кордон дискредитацією України та Зеленського

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко розцінює як дискредитацію президента України Володимира Зеленського та Української держави його недопуск за кордон на підписання угоди про співпрацю з муніципалітетом м. Жешува (Польща), тоді як глава держави закликає посилювати співпрацю.

"20 червня президент Жешува підписав угоду про співпрацю з Черніговом. На жаль, я не зміг бути там через внутрішні політичні перепони. Але, сподіваюся, вони минуть швидко, як застуда. Бо коли президент України закликає мерів активніше співпрацювати з країнами-партнерами, і при цьому мера міста, який відкрито підтримує президента і їде за кордон заради залучення допомоги на відбудову міста, а його не випускають, це повне безглуздя... Я впевнений, що президентові про це не було відомо... Такі вчинки принижують Україну та дискредитують президента", - наголосив Атрошенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Мер також відповів на запитання, що сказав би президенту, якби зустрічався з ним найближчим часом. "Президент Зеленський може розраховувати у війні з Росією на мера міста Чернігова і на сміливих, відчайдушних, патріотичних чернігівців. Пане президенте, ви не дозволили ворогу захопити Україну, не дозволяйте підлеглим її принижувати та дискредитувати вас", - сказав він.

Міський голова Чернігова також зазначив, що особисте спілкування є важливою умовою для підписання угод про співпрацю та залучення інвесторів.

"У Польщі дуже здивувалися. Неприємно здивувалися. А ще топ-медіа Польщі про це гучно написали. Вийшло дуже негарно. У майбутньому таких ситуацій треба уникати. Вони шкодять країні. Адже ні початок відносин, ні домовленості про допомогу місту не досягаються в онлайн-режимі або шляхом електронного листування. Від слова "взагалі". Майже на всіх етапах потрібен особистий контакт", - підсумував Атрошенко.

Як повідомлялося, 19 червня Атрошенко повідомив, що його не випустили до Польщі. "Сьогодні я не зміг потрапити до польського Жешува для підписання угоди про партнерство. Я прямував туди у складі делегації з чотирьох осіб... Але мені не дозволили перетнути кордон на митному пропускному пункті "Краківець". Начебто документи були не в порядку", – написав мер.

Він пов'язує такі дії "з політичними ігрищами посадових осіб, які шкодять Чернігову та дискредитують президента". Мер Чернігова стверджує, що лише до його документів виникли питання. "Те, що сталося, я пов'язую з політичною атакою на мене з боку одного зі співробітників Офісу президента", - уточнив Атрошенко.

Теги: #атрошенко #чернігів

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