Політика

12:54 23.06.2022

ДБР виявило підпільний склад "ОПЗЖ" на Сумщині

1 хв читати
ДБР виявило підпільний склад "ОПЗЖ" на Сумщині

Підпільний склад із майном забороненої судом партії "Опозиційна платформа – За життя" виявили співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) в Охтирці Сумської області, повідомляє ДБР.

"Працівники Державного бюро розслідувань у рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності секретаря Охтирської міської ради, членкині партії "ОПЗЖ", виявили в Охтирці приміщення, у якому ховали пропагандистську літературу та іншу атрибутику партії", - йдеться у повідомленні ДБР у телеграм-каналі.

У ДБР зазначають, що після того як регіональний офіс партії було зруйновано під час наступу російських окупантів, місцеві активісти "ОПЗЖ" почали "рятувати майно".

"Речі перевозились у приміщення, яке належить колишньому правоохоронцю - депутату Охтирської міської ради від "ОПЗЖ", - уточнюють у повідомленні.

Під час обшуку співробітники ДБР виявили пропагандистські газети та листівки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, блокноти із чорновими записами із доказами протиправної діяльності, посвідчення помічників народного депутата України.

"Крім того, встановлено, що місцеві партійці "ОПЗЖ" під час повномасштабного наступу окупантів, відкрито пропагували "русский мир", закликали підтримувати дії країни-агресора та допомагати окупантам. Зокрема, секретар Охтирської міської ради, представниця партії "ОПЗЖ", у соціальних мережах та інтерв’ю публічно висловлювалася на підтримку окупації України", - інформують у ДБР.

Досудове розслідування за фактами колабораційної діяльності триває.

 

Теги: #дбр #опзж

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:00 23.06.2022
Провідні криптовалютні біржі заблокували акаунти росіян, які обходили санкції, - ДБР

Провідні криптовалютні біржі заблокували акаунти росіян, які обходили санкції, - ДБР

16:54 20.06.2022
Суд заборонив діяльність "ОПЗЖ" - Мін'юст

Суд заборонив діяльність "ОПЗЖ" - Мін'юст

11:40 17.06.2022
ДБР розслідує понад 500 справ стосовно зрадників і колаборантів

ДБР розслідує понад 500 справ стосовно зрадників і колаборантів

12:04 16.06.2022
ДБР допитає членів парламентського комітету з питань фінансової політики - нардеп

ДБР допитає членів парламентського комітету з питань фінансової політики - нардеп

10:09 14.06.2022
ДБР повідомило про підозру в держзраді командиру корабля "Адмірал Макаров", який перейшов на бік ворога у 2014 році

ДБР повідомило про підозру в держзраді командиру корабля "Адмірал Макаров", який перейшов на бік ворога у 2014 році

11:25 09.06.2022
ДБР повідомило про підозру двом оцінювачам, які занизили вартість акцій заводу "Більшовик" на 1 млрд грн

ДБР повідомило про підозру двом оцінювачам, які занизили вартість акцій заводу "Більшовик" на 1 млрд грн

18:58 08.06.2022
ДБР: відкрито кримінальне провадження стосовно нардепа Ковальова за колабораційну діяльність

ДБР: відкрито кримінальне провадження стосовно нардепа Ковальова за колабораційну діяльність

16:44 02.06.2022
ДБР завершило розслідування справи про держзраду Медведчука

ДБР завершило розслідування справи про держзраду Медведчука

16:43 31.05.2022
Арештовано активи "Татнафти" в Україні - ДБР

Арештовано активи "Татнафти" в Україні - ДБР

15:31 26.05.2022
ДБР ініціює передачу ЗСУ 700 кг тротилу, вилучених у рамках кримінального провадження

ДБР ініціює передачу ЗСУ 700 кг тротилу, вилучених у рамках кримінального провадження

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Європарламент закликав лідерів ЄС надати Україні статус кандидата у члени ЄС - резолюція

Кандидатський статус України та військову допомогу Києву обговорять лідери країн ЄС

Мішель про майбутній саміт ЄС: "Це історичний момент

У Парижі заявляють про наявність консенсусу в ЄС щодо статусу України

Орбан виступає за усунення бюрократичних перешкод на шляху до вступу України до ЄС

ОСТАННЄ

Суд заборонив діяльність ще однієї проросійської партії - "Прогресивної соціалістичної партії України"

Європарламент закликав лідерів ЄС надати Україні статус кандидата у члени ЄС - резолюція

Кандидатський статус України та військову допомогу Києву обговорять лідери країн ЄС

Зеленський обговорив із президентом Кіпру підтримку надання Україні статусу кандидата у члени ЄС

Мішель про майбутній саміт ЄС: "Це історичний момент

Зеленський обговорив ситуацію з експортом українського зерна із прем'єром Латвії

Зеленський поговорив із прем'єром Болгарії, подякував за готовність підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Байден вважає, що ЄС і РФ у ситуації з Україною очікує змагання на витривалість

У Парижі заявляють про наявність консенсусу в ЄС щодо статусу України

Орбан виступає за усунення бюрократичних перешкод на шляху до вступу України до ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА