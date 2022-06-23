ДБР виявило підпільний склад "ОПЗЖ" на Сумщині

Підпільний склад із майном забороненої судом партії "Опозиційна платформа – За життя" виявили співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) в Охтирці Сумської області, повідомляє ДБР.

"Працівники Державного бюро розслідувань у рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності секретаря Охтирської міської ради, членкині партії "ОПЗЖ", виявили в Охтирці приміщення, у якому ховали пропагандистську літературу та іншу атрибутику партії", - йдеться у повідомленні ДБР у телеграм-каналі.

У ДБР зазначають, що після того як регіональний офіс партії було зруйновано під час наступу російських окупантів, місцеві активісти "ОПЗЖ" почали "рятувати майно".

"Речі перевозились у приміщення, яке належить колишньому правоохоронцю - депутату Охтирської міської ради від "ОПЗЖ", - уточнюють у повідомленні.

Під час обшуку співробітники ДБР виявили пропагандистські газети та листівки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, блокноти із чорновими записами із доказами протиправної діяльності, посвідчення помічників народного депутата України.

"Крім того, встановлено, що місцеві партійці "ОПЗЖ" під час повномасштабного наступу окупантів, відкрито пропагували "русский мир", закликали підтримувати дії країни-агресора та допомагати окупантам. Зокрема, секретар Охтирської міської ради, представниця партії "ОПЗЖ", у соціальних мережах та інтерв’ю публічно висловлювалася на підтримку окупації України", - інформують у ДБР.

Досудове розслідування за фактами колабораційної діяльності триває.