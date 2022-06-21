Політика

14:57 21.06.2022

Данія підтримує надання Україні кандидата у члени ЄС – прем'єр-міністр

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Данія підтримує надання Україні кандидата у члени ЄС – прем'єр-міністр

Данія підтримує надання Україні статусу країни кандидата на вступ до Європейського Союзу, запевнила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

"Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Ми підтримуємо кожен ваш крок", - наводить слова прем'єр-міністра з виступу онлайн у Верховній Раді у вівторок голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у фейсбуці.

Фредеріксен наголосила, що Україна належить до Європи і Європа належить Україні.

"Я впевнена, що ви виграєте цю війну, і після війни постане нова, сильна Україна. Демократія переможе, мир відновиться і ви будете вільними", - зазначила прем'єр Данії.

Стефанчук подякував Фредеріксен за віру в перемогу України, а також за готовність і надалі проводити санкційну політику проти Російської Федерації, постачати Україні зброю, допомагати розміновувати звільнені території та відбудувати Миколаїв.

 

Теги: #україна_єс #данія

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