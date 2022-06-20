Відбулися переговори представників Туреччини, Фінляндії та Швеції щодо членства в НАТО

На запрошення генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі високі посадові особи цієї організації зустрілися у понеділок з високими посадовими особами Туреччини, Фінляндії та Швеції.

"Я вітаю конструктивну зустріч, що відбулася сьогодні, присвячену історичним заявкам Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО", - наводить пресслужба альянсу слова Столтенберга у своєму комюніке.

"Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО зробить Альянс сильнішим, а всю євроатлантичну зону - безпечнішою. Туреччина має законні побоювання щодо тероризму, на які нам необхідно відреагувати. Отже, ми продовжимо наші переговори про заявки Фінляндії та Швеції на членство в НАТО, і я сподіваюся знайти шлях уперед якнайшвидше", - заявив генсек альянсу.

У комюніке НАТО наголошується, що ці переговори відбулися за серією зустрічей в останні тижні, "покликаних вирішити проблеми безпеки Туреччини та домогтися прогресу у розгляді заявок Фінляндії та Швеції" на членство в альянсі.

"Обговорення продовжаться найближчими днями", - повідомили в Брюсселі.