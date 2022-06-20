Політика

21:27 20.06.2022

Відбулися переговори представників Туреччини, Фінляндії та Швеції щодо членства в НАТО

1 хв читати
Відбулися переговори представників Туреччини, Фінляндії та Швеції щодо членства в НАТО

На запрошення генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі високі посадові особи цієї організації зустрілися у понеділок з високими посадовими особами Туреччини, Фінляндії та Швеції.

"Я вітаю конструктивну зустріч, що відбулася сьогодні, присвячену історичним заявкам Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО", - наводить пресслужба альянсу слова Столтенберга у своєму комюніке.

"Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО зробить Альянс сильнішим, а всю євроатлантичну зону - безпечнішою. Туреччина має законні побоювання щодо тероризму, на які нам необхідно відреагувати. Отже, ми продовжимо наші переговори про заявки Фінляндії та Швеції на членство в НАТО, і я сподіваюся знайти шлях уперед якнайшвидше", - заявив генсек альянсу.

У комюніке НАТО наголошується, що ці переговори відбулися за серією зустрічей в останні тижні, "покликаних вирішити проблеми безпеки Туреччини та домогтися прогресу у розгляді заявок Фінляндії та Швеції" на членство в альянсі.

"Обговорення продовжаться найближчими днями", - повідомили в Брюсселі.

 

 

Теги: #нато #туреччина #швеція #фінляндія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:52 20.06.2022
Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Мадриді онлайн

Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Мадриді онлайн

16:50 20.06.2022
Фінляндія 30 червня скасує всі коронавірусні обмеження на в'їзд туристів

Фінляндія 30 червня скасує всі коронавірусні обмеження на в'їзд туристів

09:05 19.06.2022
Столтенберг: НАТО може оголосити Росію загрозою безпеці Альянсу

Столтенберг: НАТО може оголосити Росію загрозою безпеці Альянсу

08:53 19.06.2022
НАТО продовжуватиме підтримувати Україну, але відправляти своїх військових на Донбас не буде – Столтенберг

НАТО продовжуватиме підтримувати Україну, але відправляти своїх військових на Донбас не буде – Столтенберг

07:47 19.06.2022
Американські солдати візьмуть участь у військових навчаннях у Фінляндії

Американські солдати візьмуть участь у військових навчаннях у Фінляндії

12:22 17.06.2022
Швеція підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС із умовами - глава МЗС

Швеція підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС із умовами - глава МЗС

19:39 16.06.2022
Заступник міністра оборони: Важливо, що майданчик у форматі "Рамштайн" розвивається, низка партнерів уже оголосила про нові поставки

Заступник міністра оборони: Важливо, що майданчик у форматі "Рамштайн" розвивається, низка партнерів уже оголосила про нові поставки

07:10 16.06.2022
Туреччина залишилася незадоволена доводами Швеції та Фінляндії стосовно НАТО

Туреччина залишилася незадоволена доводами Швеції та Фінляндії стосовно НАТО

16:13 15.06.2022
Необхідності у розмінуванні чорноморського узбережжя України для початку транспортування зерна немає - глава МЗС Туреччини

Необхідності у розмінуванні чорноморського узбережжя України для початку транспортування зерна немає - глава МЗС Туреччини

14:27 15.06.2022
Міністри оборони НАТО обговорять як покращити постачання озброєння Україні для перемоги у війні з РФ

Міністри оборони НАТО обговорять як покращити постачання озброєння Україні для перемоги у війні з РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС відданий підтримці України – Боррель за результатами засідання Ради ЄС на рівні керівників МЗС

Суд заборонив діяльність "ОПЗЖ" - Мін'юст

Україна може легко впоратися з вимогами ЄС щодо реформ – посол Німеччини

Франція виступає за негайне надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС - глава МЗС

Інтересам всієї Європи відповідає лише позитивне рішення щодо кандидатства України в ЄС

ОСТАННЄ

Боррель надішле листа африканським колегам: Це Росія, а не санкції ЄС є причиною продовольчої кризи

ЄС відданий підтримці України – Боррель за результатами засідання Ради ЄС на рівні керівників МЗС

Суд заборонив діяльність "ОПЗЖ" - Мін'юст

Україна може легко впоратися з вимогами ЄС щодо реформ – посол Німеччини

Зеленський і Дуда скоординували позиції перед самітом Тримор'я

На літній сесії ПАРЄ відбудуться важливі для України дебати - нардеп

Франція виступає за негайне надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС - глава МЗС

Брюссель знову продовжив на рік санкції за анексію Криму Росією

Україна пропонує рамковий договір щодо гарантій безпеки та двосторонні договори з кожною країною-гарантом – Єрмак

Інтересам всієї Європи відповідає лише позитивне рішення щодо кандидатства України в ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА