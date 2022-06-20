Брюссель знову продовжив на рік санкції за анексію Криму Росією

Рада Європейського Союзу в понеділок ухвалила рішення ще на один рік продовжити дію обмежувальних заходів, впроваджених у зв'язку з анексією Криму Росією - до 23 червня 2023 року, йдеться у комюніке Ради ЄС, поширеному у понеділок.

Санкції включають заборону на імпорт продукції з Криму або Севастополя до ЄС, інвестиції у Крим або Севастополь, туристичні послуги у Криму або Севастополі. Також йдеться про заборону на експорт визначених видів товарів і технологій для кримських компаній або для транспортних, телекомунікаційних та енергетичних підприємств у Криму, а також для розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів у регіоні.

У червні 2014 року Рада ЄС ухвалила обмежувальні заходи як реакцію на "незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією". Ці заходи застосовуються до фізичних осіб ЄС та компаній, що базуються у Євросоюзі. Вони обмежені територією Криму та Севастополя.

У Брюсселі неодноразово заявляли про те, що Євросоюз "ніколи не визнає і продовжить засуджувати" анексію Криму Росією.