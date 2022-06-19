Рада в неділю ухвалила 15 законів - нардеп Фролов

Верховна Рада у неділю ухвалила 15 законів і 3 постанови, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Павло Фролов (фракція "Слуга народу").

"У неділю 19 червня Верховна Рада України після доволі тривалої перерви, зумовленої євроінтеграційною роботою багатьох парламентаріїв, повернулася до роботи в пленарному режимі і ухвалила загалом 15 законів і 3 постанови, а в першому читанні – 2 законопроєкти", – написав він у своєму телеграм-каналі.