Шмигаль: Статус кандидата та рух до членства в ЄС допоможе Україні в ефективному відновленні країни відповідно до європейських практик

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що статус кандидата та рух до членства в Європейському Союзі допоможе Україні в ефективному відновленні країни відповідно до європейських практик та стандартів.

"Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ у Європейський Союз! Велика подяка Урсулі фон дер Ляєн за це рішення від усього українського народу. Статус кандидата значно прискорить процес входження України у внутрішній ринок ЄС, формування спільних енергетичних та цифрового ринків, подальшої лібералізації торгівлі, зближення в митній і транспортній сферах", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, як країна-кандидат і майбутній член Євросоюзу Україна готова робити суттєвий внесок у стратегічний розвиток та зміцнення ЄС шляхом взаємодії в межах Європейського зеленого курсу, енергетичної безпеки, продовольчої стабільності та кращої сполученості.

"Статус кандидата та рух до членства в ЄС допоможе Україні в ефективному відновленні країни відповідно до європейських практик та стандартів", - наголосив прем'єр.