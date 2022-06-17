Політика

13:44 17.06.2022

Шмигаль: Статус кандидата та рух до членства в ЄС допоможе Україні в ефективному відновленні країни відповідно до європейських практик

1 хв читати
Шмигаль: Статус кандидата та рух до членства в ЄС допоможе Україні в ефективному відновленні країни відповідно до європейських практик

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що статус кандидата та рух до членства в Європейському Союзі допоможе Україні в ефективному відновленні країни відповідно до європейських практик та стандартів.

"Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ у Європейський Союз! Велика подяка Урсулі фон дер Ляєн за це рішення від усього українського народу. Статус кандидата значно прискорить процес входження України у внутрішній ринок ЄС, формування спільних енергетичних та цифрового ринків, подальшої лібералізації торгівлі, зближення в митній і транспортній сферах", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, як країна-кандидат і майбутній член Євросоюзу Україна готова робити суттєвий внесок у стратегічний розвиток та зміцнення ЄС шляхом взаємодії в межах Європейського зеленого курсу, енергетичної безпеки, продовольчої стабільності та кращої сполученості.

"Статус кандидата та рух до членства в ЄС допоможе Україні в ефективному відновленні країни відповідно до європейських практик та стандартів", - наголосив прем'єр.

Теги: #україна_єс #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:07 17.06.2022
Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата у члени ЄС – фон дер Ляєн

Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата у члени ЄС – фон дер Ляєн

07:12 17.06.2022
Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні статус кандидата в члени ЄС

18:08 15.06.2022
Президент України, прем'єри Албанії, Чорногорії та Північної Македонії ухвалили заяву на підтримку надання Україні статусу кандидата в ЄС - Зеленський

Президент України, прем'єри Албанії, Чорногорії та Північної Македонії ухвалили заяву на підтримку надання Україні статусу кандидата в ЄС - Зеленський

15:19 14.06.2022
Єврокомісія 17 червня оголосить рішення щодо заявок України, Молдови та Грузії на членство в ЄС - прессекретар

Єврокомісія 17 червня оголосить рішення щодо заявок України, Молдови та Грузії на членство в ЄС - прессекретар

20:13 11.06.2022
Шмигаль обговорив із президентом Єврокомісії надання грантів для українського малого та середнього бізнесу і План відновлення України

Шмигаль обговорив із президентом Єврокомісії надання грантів для українського малого та середнього бізнесу і План відновлення України

16:19 11.06.2022
Відповідь ЄС на заявку України щодо членства покаже, чи є майбутнє в Європи – Зеленський

Відповідь ЄС на заявку України щодо членства покаже, чи є майбутнє в Європи – Зеленський

14:35 11.06.2022
Україна в жовтні може зіткнутися з дефіцитом складів для 10-15 млн тонн зерна – прем'єр

Україна в жовтні може зіткнутися з дефіцитом складів для 10-15 млн тонн зерна – прем'єр

07:15 09.06.2022
Шмигаль: Дякую Роберті Мецолі та Європарламенту за солідарність з українським народом

Шмигаль: Дякую Роберті Мецолі та Європарламенту за солідарність з українським народом

16:48 08.06.2022
Лідери Європейського парламенту закликають лідерів ЄС надати Україні статус кандидата - проєкт заяви

Лідери Європейського парламенту закликають лідерів ЄС надати Україні статус кандидата - проєкт заяви

18:29 07.06.2022
Уряд доручив "Нафтогазу" довести запаси газу в ПСГ на початок ОЗП до 19 млрд куб. м – Шмигаль

Уряд доручив "Нафтогазу" довести запаси газу в ПСГ на початок ОЗП до 19 млрд куб. м – Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата у члени ЄС – фон дер Ляєн

Швеція підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС із умовами - глава МЗС

Шольц: Необхідно, щоб РФ відкликала свої війська і погодилася на мирні переговори

Німеччина й Франція не вимагатимуть поступок від України – Макрон

Франція продовжить підтримувати Україну у довгостроковій перспективі та у всіх формах - Макрон

ОСТАННЄ

Шмыгаль: статус кандидата и движение к членству в ЕС поможет Украине в эффективном восстановлении страны в соответствии с европейскими практиками

Єврокомісія надала зелене світло для євроінтеграції України - Стефанчук

Єврокомісія рекомендує надати Молдові статус кандидата в члени ЄС, щодо Грузії - оцінити, як вона відповідає низці умов - фон дер Ляєн

Швеція підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС із умовами - глава МЗС

Санкції проти Росії збережуться до "справедливої угоди" з Україною - Шольц

США не вмовлятимуть Україну піти на територіальні поступки Росії

Дорожня карта для України передбачена вже після можливого надання статусу кандидата на членство в ЄС – президент Франції

Захід допомагає Україні оборонятися від РФ, але не вступає у війну, тому було домовлено не постачати Києву певний вид озброєнь - Макрон

Шольц: Необхідно, щоб РФ відкликала свої війська і погодилася на мирні переговори

Німеччина й Франція не вимагатимуть поступок від України – Макрон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА