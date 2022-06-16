Шольц: Необхідно, щоб РФ відкликала свої війська і погодилася на мирні переговори

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що РФ має відкликати свої війська з території України та погодитись на мирні переговори.

"РФ має зрозуміти, що вона не має права добиватися того, чого вона хоче: не можуть бути виконані ті вимоги, які вона висуває до України. А Україні потрібна значна допомога – як фінансова, так і військова. І необхідно, щоб РФ відкликала свої війська, і щоб вона погодилася на мирні переговори", – заявив Шольц на пресконференції після зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини, Італії та Румунії у четвер у Києві.

Він зазначив, що лише Україна, її президент, парламент і український народ можуть вирішувати, що для них важливо.

"І ми можемо домовлятися про мир лише в їхньому розумінні", – наголосив канцлер Німеччини.