Зеленський: Надання кандидатства в ЄС для України - доказ реальності європейського об'єднання

Україна має отримати фундаментальну ціннісну підтримку, яка нарешті виб'є з рук Росії її головну ідеологічну зброю, а саме - твердження, що Європа не здатна до реального об'єднання і Україна не потрібна Європі. Про це заявив у середу президент України Володимир Зеленський, виступаючи за допомогою відеозв'язку у парламенті Чехії.

"Вже найближчим часом ми маємо отримати відповідь від Європейського Союзу, усіх країн-членів, на запитання щодо статусу України. Надати Україні кандидатство саме зараз - це довести, що європейське об'єднання - реальне і що європейські цінності справді працюють, а не просто визначені як гарна формальність", - сказав він.

За словами Зеленського, "російські військові чітко усвідомлюють те, що воюють саме проти європейських цінностей, проти того, що будь-який вільний народ Європи, який розділяє спільні європейські цінності, може стати частиною європейського об'єднання. Саме це - ідеологічна прошивка російських окупантів".

Відтак, зазначив президент, "посилювати європейське об'єднання і сказати "так" Україні - це також оборона у цій війні. Це буде ще один історичний вияв того сенсу, що міститься в словах: ми з вами, будьте з нами".

"Тому я прошу вас бути максимально активними саме у ці дні, саме у ці тижні, щоб усі європейські лідери погодилися, що захищати і посилювати Європу - це наша спільна справа, і щоб нікому не вдалося зробити виняток із цього принципу", - заявив Зеленський.