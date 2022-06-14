Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні статус країни-кандидата в ЄС

Єврокомісія наполягатиме на наданні Україні статусу кандидата в члени ЄС, остаточне рішення залишається за Європейською радою, повідомило видання Politico.

"Європейська комісія порекомендує надати Україні офіційного статусу країни-кандидата в ЄС, за словами кількох офіційних осіб, обізнаних з обговореннями, які відбулися під час дебатів між членами комісії у понеділок", – йдеться в повідомленні у ніч на вівторок.

Дебати в Колегії уповноважених відбулися після візиту в суботу президента Комісії Урсули фон дер Ляєн до Києва, де вона обговорила заявку України на членство з президентом Володимиром Зеленським.

Зеленський та інші українські офіційні особи виступили за офіційне визнання країною-кандидатом у ЄС, заявивши, що це призначення забезпечить безцінне моральне піднесення під час війни. "Вони неодноразово зазначали, що після революції на Майдані 2013–2014 років громадяни України неодноразово ризикували своїм життям – і справді, зараз загинули тисячі – борючись за вільне, демократичне майбутнє в ЄС", – наголосили у виданні.

"Комісія не забуває, що Україна – єдина країна в Європі, де люди загинули, де в людей стріляли, бо вони були на вулицях із прапорами ЄС. Тепер ми не можемо сказати їм: "Вибачте, хлопці, ви розмахували не тим прапором," – цитує своє джерело Politico.

Зазначається, що прихильники заявки України заявили, що будь-яка затримка з наданням статусу кандидата глибоко деморалізує Україну, оскільки російські війська, що вторглися, тимчасово окупують великі ділянки півдня і сходу країни і прагнуть захопити весь східний регіон Донбасу.

У ході дискусій про статус кандидатів для України, Молдови та Грузії багато офіційних осіб та дипломати ЄС відзначили чутливість з огляду на повільні темпи вступу західнобалканських країн, які були оголошені країною-кандидатом понад 10 років тому.

"Дебати в понеділок серед комісарів торкнулися більш широких питань, пов'язаних із тим, як розширений ЄС може виглядати в майбутньому, зокрема, чи буде як і раніше було, по одному комісару від кожної держави-члена. Обговорення також торкнулося можливості того, що на майбутньому саміті деякі лідери ЄС можуть спробувати нав'язати умови кандидатурі України або повернутися до ідеї надання якогось нового статусу, який не відповідає офіційній кандидатурі", – йдеться в матеріалі.

Згідно з інформацією від представника Єлисейського палацу, статус кандидата, якщо його буде надано, буде лише початком набагато тривалого процесу.

"Щойно Україна потенційно отримає статус кандидата, ми також маємо побачити, коли почнуться переговори. І ви знаєте, що методологія членства в ЄС передбачає переговори щодо глав та оборотні переговори залежно від того, як розвивається країна. Тому є вимоги, що відповідають стандартам ЄС, і в будь-якому випадку вони будуть дуже вимогливими до України", – заявив представник.

У Києві Ігор Жовква, заступник голови офісу президента України Зеленського заявив, що альтернативи надання кандидата немає. "Ми не приймемо ні альтернатив, ні компромісів, як кажуть деякі лідери, ні відхилень від цього статусу кандидата", – цитує Жовкву видання.