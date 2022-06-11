Грузія не змінить оголошеного курсу на інтеграцію з Європою навіть за відмови в статусі кандидата в ЄС - прем'єр

У разі відмови надання Грузії статусу кандидата щодо членства в Євросоюзі країна продовжить проведення реформ і не змінить оголошеного курсу на інтеграцію з Європою, заявив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі.

"Незважаючи на будь-яке рішення щодо статусу країни-кандидата, ми твердо будемо продовжувати політику миру, стабільності та розвитку, не змінимо оголошеного курсу на інтеграцію з Європою. Присвоєння статусу кандидата на членство в Євросоюзі, багато в чому є символічним і не дає ніяких благ і привілеїв. Для нас важливо дізнатися про реальне ставлення наших європейських друзів до Грузії і грузинського народу", - сказав у суботу журналістам Гарібашвілі.

При цьому він наголосив, що "Грузія вимагає від Європи гідного і справедливого ставлення". Прем'єр сказав і про те, що Грузія є лідером серед країн Східного партнерства у виконанні взятих зобов'язань за угодою про асоціацію з Євросоюзом.

Коментуючи зроблену напередодні в Брюсселі заяву президента Саломе Зурабішвілі про те, що уряд відмовив їй у здійсненні візитів до Парижа, Варшави та Києва, Гарібашвілі зазначив, що на всі офіційні візити президента уряд дав згоду.

Він прокоментував і ухвалену цього тижня Європарламентом резолюцію, що засуджує стан ЗМІ в Грузії, на які влада чинить тиск. "Я вважаю, що ця резолюція політизована і несправедлива. У ній багато оцінок не відповідають реальності в Грузії", - сказав прем'єр.

Єврокомісія обговорить і сформулює протягом наступного тижня свою думку щодо заявки Грузії на статус кандидатів на вступ до ЄС, заявив 9 червня офіційний представник ЄК Ерік Мамер.