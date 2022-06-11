Політика

16:21 11.06.2022

Грузія не змінить оголошеного курсу на інтеграцію з Європою навіть за відмови в статусі кандидата в ЄС - прем'єр

2 хв читати
Грузія не змінить оголошеного курсу на інтеграцію з Європою навіть за відмови в статусі кандидата в ЄС - прем'єр

У разі відмови надання Грузії статусу кандидата щодо членства в Євросоюзі країна продовжить проведення реформ і не змінить оголошеного курсу на інтеграцію з Європою, заявив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі.

"Незважаючи на будь-яке рішення щодо статусу країни-кандидата, ми твердо будемо продовжувати політику миру, стабільності та розвитку, не змінимо оголошеного курсу на інтеграцію з Європою. Присвоєння статусу кандидата на членство в Євросоюзі, багато в чому є символічним і не дає ніяких благ і привілеїв. Для нас важливо дізнатися про реальне ставлення наших європейських друзів до Грузії і грузинського народу", - сказав у суботу журналістам Гарібашвілі.

При цьому він наголосив, що "Грузія вимагає від Європи гідного і справедливого ставлення". Прем'єр сказав і про те, що Грузія є лідером серед країн Східного партнерства у виконанні взятих зобов'язань за угодою про асоціацію з Євросоюзом.

Коментуючи зроблену напередодні в Брюсселі заяву президента Саломе Зурабішвілі про те, що уряд відмовив їй у здійсненні візитів до Парижа, Варшави та Києва, Гарібашвілі зазначив, що на всі офіційні візити президента уряд дав згоду.

Він прокоментував і ухвалену цього тижня Європарламентом резолюцію, що засуджує стан ЗМІ в Грузії, на які влада чинить тиск. "Я вважаю, що ця резолюція політизована і несправедлива. У ній багато оцінок не відповідають реальності в Грузії", - сказав прем'єр.

Єврокомісія обговорить і сформулює протягом наступного тижня свою думку щодо заявки Грузії на статус кандидатів на вступ до ЄС, заявив 9 червня офіційний представник ЄК Ерік Мамер.

Теги: #єс #грузія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:46 11.06.2022
Україна розраховує на рішення Євросоюзу про надання статусу кандидата на членство в ЄС вже в червні - Жовква

Україна розраховує на рішення Євросоюзу про надання статусу кандидата на членство в ЄС вже в червні - Жовква

16:12 10.06.2022
Порошенко: Усі зусилля мають бути спрямовані на набуття Україною статусу кандидата в члени ЄС

Порошенко: Усі зусилля мають бути спрямовані на набуття Україною статусу кандидата в члени ЄС

15:47 10.06.2022
Україна має унікальний шанс заскочити у поїзд ЄС - посол Литви

Україна має унікальний шанс заскочити у поїзд ЄС - посол Литви

07:05 10.06.2022
Стефанішина: Три основних країни Євросоюзу проти надання Україні статусу кандидата

Стефанішина: Три основних країни Євросоюзу проти надання Україні статусу кандидата

21:59 09.06.2022
Грузія планує виробляти бойові безпілотники та закупити нову партію американських ПТРК "Джавелін"

Грузія планує виробляти бойові безпілотники та закупити нову партію американських ПТРК "Джавелін"

15:19 09.06.2022
Лідери політичних груп Європарламенту закликали глав держав та урядів на саміті надати Україні статус кандидата в ЄС

Лідери політичних груп Європарламенту закликали глав держав та урядів на саміті надати Україні статус кандидата в ЄС

14:16 09.06.2022
ЄС виділяє додаткові EUR205 млн гуманітарної допомоги Україні

ЄС виділяє додаткові EUR205 млн гуманітарної допомоги Україні

07:15 09.06.2022
Шмигаль: Дякую Роберті Мецолі та Європарламенту за солідарність з українським народом

Шмигаль: Дякую Роберті Мецолі та Європарламенту за солідарність з українським народом

07:07 09.06.2022
Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

19:31 08.06.2022
Щорічна інвестконференція Dragon Capital з питань України залучила цього року рекордну кількість учасників

Щорічна інвестконференція Dragon Capital з питань України залучила цього року рекордну кількість учасників

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Відповідь ЄС на заявку України щодо членства покаже, чи є майбутнє в Європи – Зеленський

У суспільстві можуть бути лише дві частини – ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто забезпечує цей захист, вважає Зеленський

Стефанішина: Три основних країни Євросоюзу проти надання Україні статусу кандидата

Лідери Європейського парламенту закликають лідерів ЄС надати Україні статус кандидата - проєкт заяви

Туреччина намагається відновити діалог України та РФ - посол

ОСТАННЄ

Відповідь ЄС на заявку України щодо членства покаже, чи є майбутнє в Європи – Зеленський

Кулеба і глава МЗС Польщі обговорили наступні поставки важкого озброєння в Україну і сьомий пакет санкцій проти РФ

У Раді готують законопроєкт про відстрочення на період воєнного стану ухвалення актів з ризиками для конституційного ладу України – Совгиря

Пекін готовий на військові дії у разі спроб інших країн відокремити Тайвань від Китаю - глава МЗС

Данія підтримує європейське прагнення України та допомагає в необхідних для цього реформах – глава МЗС

Рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС стане переломним на її шляху до перемоги у війні з РФ - Стефанчук

У суспільстві можуть бути лише дві частини – ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто забезпечує цей захист, вважає Зеленський

"Слуга народу" закликає ВР позбавити нардепа Ковальова мандата, а СБУ та Офіс генпрокурора – якнайшвидше передати його справу до суду

"Слуга народу" закликає ВР позбавити нардепа Ковальова мандата, а СБУ та Офіс генпрокурора – якнайшвидше передати його справу до суду

Кулеба: Росія, як і раніше, націлена на війну, а не на дипломатію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА