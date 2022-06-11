Пекін готовий на військові дії у разі спроб інших країн відокремити Тайвань від Китаю - глава МЗС

Міністр оборони КНР Вей Фенхе в п'ятницю на зустрічі з шефом Пентагону Ллойдом Остіном заявив, що Пекін готовий до військових дій у випадку, якщо хтось спробує відокремити Тайвань від Китаю, повідомляє китайське видання Global Times з посиланням на представника відомства КНР У Цяня.

"Згідно із заявою У Цяня, Вей Фенхе сказав, що якщо хтось посміє відокремити Тайвань від Китаю, китайські військові без вагань будуть боротися і рішуче припинять будь-які спроби "незалежності Тайваню" за всяку ціну, а також твердо захищатимуть національний суверенітет і територіальну цілісність", – пише видання.

За його даними, китайський міністр оборони також засудив нещодавнє рішення США про чергове постачання озброєнь до Тайваню. Він заявив, що це "завдало серйозних збитків китайсько-американським відносинам, а також миру та стабільності в Тайванській протоці".

Міністр оборони Китаю Вей Фенхе та голова Пентагону Ллойд Остін у п'ятницю провели двосторонню зустріч у Сінгапурі, де проходить безпековий форум. За даними китайської медіакомпанії "Цайсінь", Вей Фенхе зазначив, що зустріч тривала близько години і була "чесною та успішною". У Пентагоні заявили, що сторони обговорили питання глобальної та регіональної безпеки, теми КНДР, Росії та України, а також Тайваню.

"Міністр заявив про важливість миру та стабільності у Тайванській протоці, неприйняття односторонньої зміни "статус-кво" і закликав КНР утриматися від дестабілізаційних дій щодо Тайваню", - йдеться в заяві відомства.