Рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС стане переломним на її шляху до перемоги у війні з РФ - Стефанчук

Рішення про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу може стати переломним на її шляху до перемоги у війні з Російською Федерацією, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Це не просто рішення, яке буде ухвалено 23-24 червня. Це великий політичний імпульс, який почує Україна", - сказав Стефанчук на зустрічі з нідерландськими колегами – спікером палати представників Вірою Бергкамп і спікером сенату Яном Ентоні Брауном у п'ятницю.

Як повідомляє сайт українського парламенту, Стефанчук наголосив, що рішення про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС може стати переломом у війні та дасть мотивацію кожному українцю на його шляху до перемоги у війні з Росією.

За словами спікера українського парламенту, це рішення стане історичним, і на нього чекають усі українські громадяни: і президент Володимир Зеленський, і ті, хто сьогодні перебувають далеко за межами країни, і ті, хто її захищає на фронті.

"Україна чітко розуміє, що рішення про набуття статусу кандидата - це ще не рішення щодо набуття остаточного статусу члена ЄС. Це лише перша відправна юридична точка, після якої треба пройти великий складний шлях. Але Україна готова з честю пройти його і не потребує поблажок", - запевнив Стефанчук.

Він зазначив, що таке рішення необхідне не лише Україні, а і Європейському Союзу.

"Це рішення потрібне не тільки Україні, це рішення потрібне ЄС. Сьогодні 91% українців підтримують шлях до ЄС, водночас 66% європейців підтримують це прагнення українців", - сказав речник Верховної Ради.

Він висловив сподівання, що не без допомоги Нідерландів рішення буде для України позитивним.

"Зараз настав час Україні відчути захоплення від спільного та потужного рішення всього ЄС… Сподіваюся, що мої аргументи нададуть можливість вам переконати ваших колег. Ви є лідерами в парламенті, на вас орієнтуються дуже багато депутатів. Вірю, що наша довірлива співпраця переросте у позитивне рішення", - наголосив Стефанчук.

Він попросив Бергкамп і Брауна зробити все, щоб надії українських громадян виправдалися. "Ми не можемо змінити географію, але можемо змінити історію. Але самі цього зробити не можемо, нам дуже потрібна ваша підтримка. Для українців це справді дуже важливе рішення, тому прошу вас поставитися з максимальною увагою до його ухвалення", - сказав Стефанчук.

Зі свого боку Бергкамп запевнила, що зрозуміла меседжі Стефанчука. "Будьте впевнені, що ми чітко почули ваше повідомлення і зробимо все можливе, щоб донести його до наших політиків, колег у парламенті", - сказала Бергкамп.

Як повідомлялося, з 9 червня Стефанчук перебуває з робочим візитом у Нідерландах.