Європарламент не знайшов підстав для зміни своєї позиції із перемовин стосовно вступу Туреччини до ЄС

Без помітного прогресу у здійсненні Туреччиною реформ, пов'язаних із перспективою вступу до ЄС, Європарламент (ЄП) не може відновити переговори про приєднання цієї країни до Євросоюзу, заявили євродепутати, обговорюючи доповідь про відносини з Анкарою за 2021 рік.

"У ці важкі часи цінності та принципи, що лежать в основі будь-якого процесу вступу до ЄС, не можуть відходити на другий план за будь-яких геополітичних обставин. Ось чому парламент - і я сподіваюся, що всі інститути ЄС - не мовчатимуть перед нинішньою авторитарною спіраллю, в яку занурюється країна", - сказав на пленарній сесії у Страсбурзі доповідач ЄП Начо Санчес Амор.

За його словами, "якщо не буде жодних змін, я не бачу, як процес (підготовки) вступу зміг би проіснувати ще п'ять років".

У доповіді, схваленій у вівторок 448 голосами "за", 67 - "проти", при 107 "утрималися", зазначається, що, незважаючи на повторювані заяви Туреччини про мету вступити до Євросоюзу, протягом останніх двох років країна постійно порушувала свої зобов'язання щодо процесу приєднання до ЄС.

У доповіді також йдеться, що співпраця з ЄС регулярно наштовхується на конфлікти, тому що відносини Туреччини з сусідніми країнами залишаються складними.

Автори доповіді відзначили "тривале погіршення в країні ситуації з правами людини". Висловили жаль щодо "безперервного юридичного та адміністративного тиску на громадянське суспільство, правозахисників, адвокатів і журналістів".

"Вітаючи готовність Туреччини виступити посередником у війні Росії проти України, депутати Європарламенту підтримують життєво важливе значення доброї співпраці у галузі зовнішньої політики та безпеки в нинішніх складних умовах, а також вітають тверду відданість країни позиціям НАТО та ЄС", - повідомляють у ЄП.

Депутати Європарламенту закликали уряд Туреччини "в дусі доброї волі розглянути заявки Швеції та Фінляндії на членство в НАТО, конструктивно брати участь у зусиллях щодо вирішення будь-яких невирішених питань і утримуватися від будь-якого невиправданого тиску в цьому процесі".

Загалом, на думку євродепутатів, "на даному етапі парламент не може обґрунтувати зміни своєї позиції щодо офіційного призупинення переговорів із Туреччиною щодо вступу до ЄС".

За оцінкою ЄП, "нинішній уряд Туреччини навмисно підриває будь-яке прагнення відновити процедуру приєднання до ЄС".

У доповіді Європарламенту, прийнятій у травні 2021 року, йшлося, що відносини між ЄС та Туреччиною погіршилися настільки, що Євросоюзу необхідно провести їхню глибоку переоцінку. "За останні роки уряд Туреччини дедалі більше дистанціюється від цінностей та стандартів ЄС. В результаті відносини були доведені до історичного мінімуму", - попередили євродепутати минулого року.

Вони наполягали на тому, що якщо Туреччина не змінить цієї негативної тенденції, Європейська комісія має рекомендувати офіційно призупинити переговори про вступ.