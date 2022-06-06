Політика

19:27 06.06.2022

Порошенко: Для розвитку економіки України потрібен статус кандидата в члени ЄС та закінчення війни через глобальне послаблення РФ

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Порошенко: Для розвитку економіки України потрібен статус кандидата в члени ЄС та закінчення війни через глобальне послаблення РФ

П'ятий президент України Петро Порошенко презентував на Європейському фінансовому конгресі у Польщі план відновлення України, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Усі аналітичні центри, з якими ми співпрацюємо, ставлять абсолютно ясне розуміння, що для розвитку економіки України ми маємо зустріти три критерії. Перший критерій – ми маємо отримати у червні статус країни-кандидата у члени ЄС. Без цього буде дуже складно завоювати довіру потенційних інвесторів, не прийдуть гроші, якщо ми не зробимо цього", – заявив Порошенко.

Другим чинником має стати завершення війни до кінця року, додав він.

"І ми маємо послаблювати росію через механізми міжнародного тиску. Це попередні умови для того, щоб ми зробили інші кроки, які забезпечать не лише інвестиції міжнародних фінансових організацій, не лише міжнародну фінансову допомогу від країн Великої сімки, Європейського Союзу. Ключове для нас – щоб приватний інвестор повірив і прийшов", – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що Україна має надати інвесторам конкурентне середовище та гарантії безпеки.

Крім того, потрібно після завершення війни повернути в країну українців, які виїхали за кордон.

"Наше завдання – модернізувати економіку на новий технологічний уклад, забезпечити захист верховенства права, демократії, свободи, щоб не дати перетворити Україну на авторитарну державу, куди ніхто не прийде. Я думаю, що у нас є дуже хороші перспективи. Боремося і тримаємо кулаки, щоб у червні ми набули статусу країни-кандидата", – резюмував Порошенко.

 

 

Теги: #економіка #відновлення
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