У парламенті Великої Британії відбудеться голосування щодо вотуму недовіри Джонсону

У парламенті Великої Британії в понеділок увечері відбудеться голосування про винесення вотуму недовіри прем'єр-міністру Борису Джонсону у зв'язку зі скандалом із його участю у вечірках на Даунінг-стріт у період локдауну через COVID-19, повідомляє Sky News.

За даними телеканалу, це відбудеться у проміжок часу між 18:00 та 20:00 за місцевим часом.

Щонайменше 15% депутатів від Консервативної партії, тобто 54 особи, надіслали листи про недовіру Джонсону голові так званого комітету 1922 року серу Грему Бреді. Лише він знає, скільки саме таких листів уже було надіслано.

Раніше в понеділок глава МОЗ Великої Британії Саджид Джавід називав "можливим" проведення голосування щодо винесення вотуму недовіри найближчим часом.

Отже, за підрахунками Sky News, 46 членів парламенту від Консервативної партії публічно закликали прем'єра піти у відставку, а 29 заявили, що він повинен піти з посади прем'єра негайно, й направили листи про недовіру.

У 2020-2021 роках на Даунінг-стріт відбулося кілька вечірок у період, коли Лондон перебував на суворому локдауні. У травні старша співробітниця апарату британського уряду С'ю Грей опублікувала доповідь про ці вечірки, яка містить інформацію про багаторазові порушення обмежень проти коронавірусу. Джонсон узяв участь у кількох заходах, описаних у доповіді, чим викликав невдоволення серед політиків та публіки, які супроводжуються закликами піти у відставку.

Сам Джонсон пізніше заявив, що не має наміру залишати свою посаду.