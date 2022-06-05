Політика

16:55 05.06.2022

Стефанчук: діалог з РФ можливий тільки в напрямку нашої перемоги

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Стефанчук: діалог з РФ можливий тільки в напрямку нашої перемоги

Діалог з Російською Федерацією можливий тільки в одному напрямку – у напрямку перемоги України, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Розмову з паном Путіним можна вести тільки в одному напрямку: коли він зупинить цю криваву війну, коли він відшкодує Україні всі питання, пов'язані з репараціями за шкоду, яку він завдав", — цитує сайт українського парламенту інтерв'ю Стефанчука німецькій газеті Welt .

Стефанчук зазначив, що російська сторона під час переговорів, які були раніше, постійно змінювала ті чи інші умови і деякі з них були абсолютно неприйнятні для України.

"Україна чітко визначила червоні лінії, на які вона погодитися не може. Це територіальна цілісність, зміна якої-втрата державної незалежності і ... суверенітету. На ці речі Україна ніколи не піде. Решту речей ми готові обговорювати", - наголосив Стефанчук.

За словами спікера українського парламенту, бойові дії, які сьогодні йдуть на території України, підвищать переговорну здатність кожної зі сторін.

Стефанчук наголосив, що перемога України складається з декількох складових.

"Перше - це повна перемога України, коли ми отримаємо ті території, які в України були станом на 2014 рік, отримаємо репарації від Російської Федерації, а керівництво Росії отримає свої вироки в Міжнародному кримінальному суді. Це поняття "цілковита перемога". Але шлях до цієї перемоги не простий і складатиметься з багатьох інших перемог", — зазначив Стефанчук.

Він також додав, що Україні для повернення своїх територій необхідно новітнє якісне озброєння і чим швидше вона його отримає, тим швидше переломить хід війни, а значить, швидше наблизиться до перемоги. За його словами, Україні дуже потрібні системи ППО, які дадуть змогу захистити від ракет мирні українські міста.

"Запропонована Німеччиною система кільцевого обміну не дасть відчутної переваги у веденні бойових дій. Для нас важливо, щоб разом з цією кільцевою поставкою, яка теж необхідна, Україна отримала насамперед сучасну техніку, яка дасть змогу зробити суттєві зміни у військовій тактиці і стратегії", — зазначив Стефанчук.

Голова Верховної Ради також звернув увагу на суттєву різницю висловлювань німецьких політиків: "Україна повинна перемогти" і "Росія не має права перемогти". Він переконаний, що в Німеччині не повинно бути таких розбіжностей, має існувати один вислів — "Україна повинна перемогти, а це означає, що переможе вся Європа" і до цього потрібно йти разом двом країнам.

Теги: #рф #переговори #стефанчук
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