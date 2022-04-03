Політика

07:58 03.04.2022

Ірландія може стати країною-гарантом безпеки України – Зеленський

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Ірландія може стати країною-гарантом безпеки України – Зеленський

Ірландія може стати однією з держав-гарантів безпеки України, повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.

"Нам потрібні гарантії безпеки від провідних держав, і РФ розуміє, що у нас можуть бути протиріччя щодо тієї чи іншої країни. Але серед ключових країн-гарантів можуть бути як члени НАТО, так і позаблокові. Йдеться про ключових гравців, ми розглядаємо ключових гравців світу. Але ще раз скажу: ми хочемо бачити гарантами ті країни, які готові приєднатися до цього відкрито. Окрім США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Туреччини. Чому я назвав цей список? Це ще не все. Ми хотіли б, щоб Китай приєднався до цього... Я знаю про Ізраїль та Ірландію", – сказав глава держави.

Він зазначив, що поки що йдеться лише про ті держави, які вже заявили про готовність виступити гарантами безпеки України або про тих, "з якими ми зв'язалися і вже обмінялися деякими ранніми проєктами документів про те, що вони є гарантами".

Крім того, Зеленський зазначив Росія також "має місце в цій угоді, тому що це буде угода між Україною та Росією", тому що, будучи стороною війни, РФ повинна мати зобов'язання згідно з цією угодою.

 

 

 

Теги: #україна #ірландія #гарант
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