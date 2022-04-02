Італія готова стати гарантом по Україні - глава МЗС

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив про готовність своєї країни увійти до числа гарантів нейтрального статусу України.

"Основним пріоритетом для нас є продовження переговорного процесу. Дії, вжиті з боку Туреччини, високо оцінюються. Результати переговорів будуть аналізуватися. Італія готова виступити гарантом нейтрального статусу України", - сказав італійський міністр журналістам у Баку в суботу.

Ді Майо також зазначив, що в результаті санкцій проти Росії постало питання прискорення розширення енергетичного сектора. "У цьому контексті з боку Італії приділяється особлива увага розвитку співпраці з надійними партнерами, що мають великий потенціал, зокрема Азербайджаном", - зазначив глава МЗС.

Крім того, він сказав, що "Італія в рамках складеного плану енергетичної безпеки націлена на віддалення від російського ринку". "З цією метою Рим має намір посилити роботу в напрямку Середземноморського регіону", - додав глава МЗС Італії.