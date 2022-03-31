Політика

14:36 31.03.2022

Кулеба та Дуда у Варшаві обговорили боротьбу України з російською агресією

1 хв читати
Кулеба та Дуда у Варшаві обговорили боротьбу України з російською агресією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Варшави, де його прийняв президент Польщі Анджей Дуда, сторони обговорили війну в Україні, оборону та підтримку з боку Польщі.

"У розвиток свого активного діалогу з президентом України Володимиром Зеленським президент Польщі Анджей Дуда прийняв мене сьогодні у Варшаві. Ми високо цінуємо рішучу підтримку Польщею України та гостинність щодо українців. Вільна та сильна Україна – це вільна та сильна Польща та Європа", - написав Кулеба своєму у твіттері.

У свою чергу Канцелярія президента Польщі повідомила, що розмова Кулеби та Дуди стосувалася ситуації в Україні та стану оборони.

"Розмова президента Анджея Дуди з головою української дипломатії Дмитром Кулебою стосувалася ситуації в Україні, стану оборони України від російської агресії та підтримки, яку Польща надає своєму східному сусідові", - йдеться у повідомленні у твіттері.

 

Теги: #кулеба #дуда
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:25 31.03.2022
Кулеба закликає компанію "Ritter Sport" залишити Росію

Кулеба закликає компанію "Ritter Sport" залишити Росію

15:37 26.03.2022
Кулеба і Резніков обговорили з Блінкеном і Остіном допомогу Україні зброєю

Кулеба і Резніков обговорили з Блінкеном і Остіном допомогу Україні зброєю

15:35 26.03.2022
Кулеба: Байден впевнений, що те, що відбувається в Україні, змінить XXI століття

Кулеба: Байден впевнений, що те, що відбувається в Україні, змінить XXI століття

14:56 26.03.2022
Байден запевнив, що США непохитно підтримуватимуть Україну в усьому до її перемоги - Кулеба

Байден запевнив, що США непохитно підтримуватимуть Україну в усьому до її перемоги - Кулеба

14:28 26.03.2022
Байден зустрівся з Кулебою та Резніковим у Варшаві - CNN

Байден зустрівся з Кулебою та Резніковим у Варшаві - CNN

20:23 25.03.2022
Росія все ще висуває ультиматуми на переговорах з Україною, щоб стимулювати конструктивний підхід, нам потрібні санкції та військова допомога – Кулеба

Росія все ще висуває ультиматуми на переговорах з Україною, щоб стимулювати конструктивний підхід, нам потрібні санкції та військова допомога – Кулеба

17:13 25.03.2022
Кулеба заявляє, що ніякого консенсусу з Росією за чотирма згаданими Ердоганом пунктами переговорів із Росією немає

Кулеба заявляє, що ніякого консенсусу з Росією за чотирма згаданими Ердоганом пунктами переговорів із Росією немає

16:34 25.03.2022
Літак із Дудою здійснив аварійну посадку у Варшаві, він прибув до Жешува на зустріч із Байденом іншим літаком - ЗМІ

Літак із Дудою здійснив аварійну посадку у Варшаві, він прибув до Жешува на зустріч із Байденом іншим літаком - ЗМІ

10:22 24.03.2022
Кулеба закликав країни ЄС не платити за російські нафту й газ рублями

Кулеба закликав країни ЄС не платити за російські нафту й газ рублями

14:11 23.03.2022
Кулеба: У деяких європейських країнах спостерігається певна втома від санкцій

Кулеба: У деяких європейських країнах спостерігається певна втома від санкцій

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пошук оптимальних рішень щодо Криму буде двостороннім -Умеров

Саміт ЄС-Китай: У центрі уваги війна в Україні та її наслідки для глобального порядку

МЗС України спростувало заяву Лаврова щодо Криму та Донбасу

Байден заявляє Зеленському про плани США надати Україні фінансову допомогу на $500 млн

Подоляк: Абрамович є ефективним посередником між Україною та РФ

ОСТАННЄ

Пошук оптимальних рішень щодо Криму буде двостороннім -Умеров

Італія розглядається як можливий гарант щодо України - Драгі

Саміт ЄС-Китай: У центрі уваги війна в Україні та її наслідки для глобального порядку

Орбан лідирує у передвиборчих опитуваннях та має шанси знову обійняти посаду прем'єра Угорщини

МЗС України спростувало заяву Лаврова щодо Криму та Донбасу

Байден заявляє Зеленському про плани США надати Україні фінансову допомогу на $500 млн

Подоляк: Абрамович є ефективним посередником між Україною та РФ

Зеленський обговорив із Байденом питання оборонної підтримки та допомоги Україні, посилення санкцій проти РФ

Міжнародний договір про гарантії безпеки дасть Україні надійний захист від можливої нової агресії

Союзники та партнери України працюють над запровадженням нового санкційного пакету проти РФ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА