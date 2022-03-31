Кулеба та Дуда у Варшаві обговорили боротьбу України з російською агресією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Варшави, де його прийняв президент Польщі Анджей Дуда, сторони обговорили війну в Україні, оборону та підтримку з боку Польщі.

"У розвиток свого активного діалогу з президентом України Володимиром Зеленським президент Польщі Анджей Дуда прийняв мене сьогодні у Варшаві. Ми високо цінуємо рішучу підтримку Польщею України та гостинність щодо українців. Вільна та сильна Україна – це вільна та сильна Польща та Європа", - написав Кулеба своєму у твіттері.

У свою чергу Канцелярія президента Польщі повідомила, що розмова Кулеби та Дуди стосувалася ситуації в Україні та стану оборони.

"Розмова президента Анджея Дуди з головою української дипломатії Дмитром Кулебою стосувалася ситуації в Україні, стану оборони України від російської агресії та підтримки, яку Польща надає своєму східному сусідові", - йдеться у повідомленні у твіттері.