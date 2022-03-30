Міжнародний договір про гарантії безпеки дасть Україні надійний захист від можливої нової агресії

Україна хоче підписати міжнародний договір про гарантії безпеки, який дасть їй надійних союзників і реальний захист від будь-якої нової агресії у майбутньому, заявив радник керівника Офісу президента, член української переговорної групи Михайло Подоляк.

"Ми вийшли на дуже важливу для України конструкцію, коли це будуть уже не фантазії, а конкретний договір про гарантії безпеки, які будуть юридично зафіксовані. Там будуть зафіксовані країни-гаранти, які беруть на себе міжнародні юридичні зобов'язання", - сказав Подоляк на брифінгу у вівторок, коментуючи підсумки очного раунду українсько-російських переговорів щодо припинення війни, що відбулися 29 березня у Стамбулі (Туреччина).

Як повідомляється на сайті Офісу президента, радник глави Офісу президента нагадав, що головними гарантами своєї безпеки Україна хотіла б бачити постійних членів Ради безпеки ООН, а також Туреччину, Німеччину, Польщу та кілька країн. Зокрема зацікавленість брати участь у такому договорі вже висловила Італія. Договір буде відкрито, щоб будь-яка країна могла приєднатися до нього.

Консультаціями із майбутніми країнами-гарантами безпеки України опікується група юристів-міжнародників, яку модерує керівник Офісу президента Андрій Єрмак. "Він на рівні політичних радників попередньо домовляється з країнами-гарантами, пояснює наші позиції, пояснює фундаментальні засади договору про гарантії безпеки. Після цього відбуваються консультації на рівні юридичних груп", – розповів Подоляк.

На думку радника глави Офісу президента, багато держав уже усвідомили, що старі формати європейської чи навіть глобальної безпеки не працюють і майбутнє – за такими договорами, як запропонувала Україна.

За його словами, на зустрічі у Стамбулі було зафіксовано проміжні пропозиції, які сторони вже напрацювали та обговорили, і є ймовірність, що за кілька днів можна буде вийти на наступний раунд переговорів.

Водночас Подоляк наголосив, що всі питання, що стосуються суверенітету та територіальної цілісності України, є недоторканними для українських переговорників, на чому постійно акцентує президент України Володимир Зеленський.