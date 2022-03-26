Політика

14:56 26.03.2022

Байден запевнив, що США непохитно підтримуватимуть Україну в усьому до її перемоги - Кулеба

1 хв читати
Байден запевнив, що США непохитно підтримуватимуть Україну в усьому до її перемоги - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що президент США Джо Байден під час зустрічі з ним і міністром оборони України Олексієм Резніковим запевнив, що США непохитно підтримуватимуть Україну в усьому до її перемоги.

"Слова президента Байдена про те, що Сполучені Штати непохитно будуть з Україною в усьому, абсолютно в усьому до нашої перемоги. Ніщо не змусить Сполучені Штати відвернутися від України або послабити підтримку України. Навпаки, ця підтримка лише зростатиме", - сказав Кулеба в прямому ефірі на Facebook в суботу.

 

Теги: #сша #байден #кулеба
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:37 26.03.2022
Кулеба і Резніков обговорили з Блінкеном і Остіном допомогу Україні зброєю

Кулеба і Резніков обговорили з Блінкеном і Остіном допомогу Україні зброєю

15:35 26.03.2022
Кулеба: Байден впевнений, що те, що відбувається в Україні, змінить XXI століття

Кулеба: Байден впевнений, що те, що відбувається в Україні, змінить XXI століття

14:44 26.03.2022
Дипломати КНР запитували у Вашингтоні докладні відомості про санкції проти РФ - ЗМІ

Дипломати КНР запитували у Вашингтоні докладні відомості про санкції проти РФ - ЗМІ

14:28 26.03.2022
Байден зустрівся з Кулебою та Резніковим у Варшаві - CNN

Байден зустрівся з Кулебою та Резніковим у Варшаві - CNN

07:19 26.03.2022
США мають намір упровадити санкції проти російських компаній, які працюють, зокрема, на потреби армії та розвідки

США мають намір упровадити санкції проти російських компаній, які працюють, зокрема, на потреби армії та розвідки

21:35 25.03.2022
Комісія зв'язку США включила "Лабораторію Касперського" до списку компаній, що становлять загрозу нацбезпеці

Комісія зв'язку США включила "Лабораторію Касперського" до списку компаній, що становлять загрозу нацбезпеці

20:23 25.03.2022
Росія все ще висуває ультиматуми на переговорах з Україною, щоб стимулювати конструктивний підхід, нам потрібні санкції та військова допомога – Кулеба

Росія все ще висуває ультиматуми на переговорах з Україною, щоб стимулювати конструктивний підхід, нам потрібні санкції та військова допомога – Кулеба

17:13 25.03.2022
Кулеба заявляє, що ніякого консенсусу з Росією за чотирма згаданими Ердоганом пунктами переговорів із Росією немає

Кулеба заявляє, що ніякого консенсусу з Росією за чотирма згаданими Ердоганом пунктами переговорів із Росією немає

16:34 25.03.2022
Літак із Дудою здійснив аварійну посадку у Варшаві, він прибув до Жешува на зустріч із Байденом іншим літаком - ЗМІ

Літак із Дудою здійснив аварійну посадку у Варшаві, він прибув до Жешува на зустріч із Байденом іншим літаком - ЗМІ

07:18 25.03.2022
США обвинувачують чотирьох громадян Росії у кіберзлочинах

США обвинувачують чотирьох громадян Росії у кіберзлочинах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба заявляє, що ніякого консенсусу з Росією за чотирма згаданими Ердоганом пунктами переговорів із Росією немає

МЗС у відповідь на заяву Сіярто: Підтримувати Україну однією рукою, а іншою фінансувати російську машину агресії - означає давати РФ більше простору для наступу та вбивств

Угорщина не дозволить постачання зброї Україні через свою територію і не відмовиться від російських нафти та газу - глава МЗС

ЄС зобов'язується підтримати Україну у відновленні країни та погоджується створити Трастовий фонд солідарності – висновки саміту ЄС

Байден вважає, що Україна сама повинна вирішувати, чи йти їй на територіальні поступки, але не вірить, що це станеться

ОСТАННЄ

МЗС у відповідь на заяву Сіярто: Підтримувати Україну однією рукою, а іншою фінансувати російську машину агресії - означає давати РФ більше простору для наступу та вбивств

Доля фракції "ОПЗЖ" залежить від депутатів, які входять до її складу, - Корнієнко

Бойко закликав депутатів місцевих рад від "ОПЗЖ" на час заборони партії створювати депгрупи "Платформа за життя та мир"

Угорщина не дозволить постачання зброї Україні через свою територію і не відмовиться від російських нафти та газу - глава МЗС

ЄС зобов'язується підтримати Україну у відновленні країни та погоджується створити Трастовий фонд солідарності – висновки саміту ЄС

Байден вважає, що Україна сама повинна вирішувати, чи йти їй на територіальні поступки, але не вірить, що це станеться

США інвестують $320 млн для зміцнення демократії та захисту прав людини в Україні та сусідніх країнах

Україна скорочує кількість персоналу посольства Білорусі до п’яти осіб та скасовує дипакредитацію решти співробітників білоруського посольства

Країни G7 мають намір скоординовано відповідати на спроби обходу санкцій щодо РФ -

Дещиця: Ініціатива про миротворчу місію не має однозначної підтримки, варто говорити про об'єднання з країнами, які готові боротися за перемогу України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА