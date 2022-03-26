Байден запевнив, що США непохитно підтримуватимуть Україну в усьому до її перемоги - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що президент США Джо Байден під час зустрічі з ним і міністром оборони України Олексієм Резніковим запевнив, що США непохитно підтримуватимуть Україну в усьому до її перемоги.

"Слова президента Байдена про те, що Сполучені Штати непохитно будуть з Україною в усьому, абсолютно в усьому до нашої перемоги. Ніщо не змусить Сполучені Штати відвернутися від України або послабити підтримку України. Навпаки, ця підтримка лише зростатиме", - сказав Кулеба в прямому ефірі на Facebook в суботу.