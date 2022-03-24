Політика

20:33 24.03.2022

Байден вважає, що Україна сама повинна вирішувати, чи йти їй на територіальні поступки, але не вірить, що це станеться

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Байден вважає, що Україна сама повинна вирішувати, чи йти їй на територіальні поступки, але не вірить, що це станеться

Президент США Джо Байден вважає, що Україна сама повинна вирішувати, чи йти їй на територіальні поступки заради припинення вогню, але не вірить, що Україні доведеться піти на це.

"Це повністю рішення України. Нічого про Україну без України. Я не вірю, що їм доведеться піти на це. Є переговори, дискусії, частиною яких я не є, які включають українців. Вони повинні ухвалювати це рішення", - сказав Байден на пресконференції в Брюсселі в четвер.

Так Байден відповів на запитання журналіста про те, чи варто Україні піти на територіальні поступки заради досягнення режиму припинення вогню.

Теги: #сша #байден #територія #поступки
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