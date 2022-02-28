Політика

16:43 28.02.2022

Україна звернулася до ЄСПЛ із вимогою зупинити напади РФ на цивільні об'єкти

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Україна звернулася до ЄСПЛ із вимогою зупинити напади РФ на цивільні об'єкти

Україна звернулася до Європейського суду з прав людини із заявою про впровадження попередніх заходів, вимагаючи, зокрема, зупинки військового нападу Росії на цивільні об'єкти, повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

"Негайно зупинити військові напади проти цивільних об'єктів, включаючи житлові будинки, приватні автомобілі, швидкі допомоги та інші спеціально захищені цивільні об'єкти, такі як школи та лікарні на території України", - перерахував низку вимог щодо РФ міністр.

Він уточнив, що таке звернення зроблено відповідно до Правил 39 Регламенту ЄСПЛ.

Теги: #єспл #малюська
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