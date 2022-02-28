У ЄС очікують, що запит Зеленського про невідкладне членство України надійде найближчим часом, після чого розпочнеться його розгляд

У Європейському Союзі очікують, що запит президента України Володимира Зеленського невідкладно надати Києву членство у Союзі надійде найближчим часом, після чого розпочнеться процедура його розгляду.

Про це на умовах анонімності в понеділок у Брюсселі повідомив журналістам високопоставлений європейський урядовець.

Відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про дії ЄС щодо розгляду запиту Зеленського, він сказав: "Нам відомо про це. Вчора я безпосередньо сім чи дев'ять разів розмовляв із міністром закордонних справ. Я розумію так, що заявка на її завершальній стадії. Я очікую, що, найімовірніше, ми її отримаємо найближчим часом, потім, і це цілком очевидно, розпочнеться процедура відповідно до договору – Рада розгляне заявку дуже швидко, щоб ухвалити рішення, чи робити запит щодо термінової думки з боку Європейської Комісії. А тому цілком зрозуміло, якою є процедура. Отже, ми розраховуємо отримати заявку найближчим часом".

Він також деталізував саму процедуру в її класичній формі.

"Дозвольте мені розпочати з юридичного аспекту. Згідно з Договором, стаття 49 чітко надає основу щодо того, що будь-яка європейська країна, яка поділяє фундаментальні цінності та принципи Союзу, може подати запит на членство. Далі, якщо говорити про процедуру, то її також визначено в цій статті. По-перше, кому заявка має бути направлена? Відповідно до Договору, заявка має бути направлена Раді. Це означає, президентству. Зараз це Франція. Потом Рада поінформує про заявку. Водночас ми маємо поінформувати Європейський парламент і національні парламенти", - розповів європейський чиновник.

Наступний крок, за його словами, полягає в тому, що Рада з питань спільних справ має ухвалити рішення, чи направити запит щодо думки Європейської Комісії стосовно заявки.

"Якщо вони це зроблять, то потім Комісія, і зазвичай це триває – знову, я не хочу говорити про терміновість, це класична процедура – від 15 до 18 місяців, – надасть свою думку. Це може бути довше і може бути значно швидше, враховуючи політичну потребу. Я думаю, що одна з причин, чому це важливо для Зеленського, це те, що (це може бути використане) потенційно в обговоренні з Росією для знаходження виходу (з війни) ЄС – це проект, який базується на основі миру та вирішення конфлікту шляхом діалогу", - наголосив він.

За словами високопоставленого європейця, питання того, що відбувається в Україні, "постійно в думках наших лідерів".

"Президент Мішель, наприклад, їде сьогодні ввечері до Парижа, де матиме вечерю з президентом Макроном, а також із канцлером Німеччини Шольцем. Пані фон дер Ляєн також там буде. Я впевнений, що це питання буде предметом обговорення. І, звісно, 10-11 березня у нас буде неформальний саміт ЄС. Я можу уявити, що тема України обговорюватиметься", - додав він.

Як повідомлялося раніше, в понеділок президент України Зеленський повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою.

"Ми звертаємося до Євросоюзу про невідкладне приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд із нами, але наша мрія – бути разом з усіма європейцями та головне – бути на рівних", - заявив він.