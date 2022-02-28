Країни G7 не мають наміру визнавати зміни у статус-кво в Україні, досягнуті операцією РФ

Глави МЗС країн G7 та глава МЗС України Дмитро Кулеба під час онлайн-зустрічі домовилися не визнавати будь-яких змін у положенні України, яких було б досягнуто за рахунок воєнної операції РФ, йдеться в заяві G7 за підсумками переговорів.

"Міністри наголосили, що будь-які зміни у статус-кво, що стали результатом російського акту агресії, визнано не буде", - йдеться в документі.

Міністри також пообіцяли продовжувати робити подальші кроки проти РФ, якщо вона не зупинить воєнної спецоперації проти України.

Крім того, міністри обговорили посилення допомоги Україні, зокрема у сфері кібербезпеки та боротьби з дезінформацією.

Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок спеціальної воєнної операції в Україні. Західні країни у відповідь на це запровадили санкції проти Росії.