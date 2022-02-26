Політика

23:27 26.02.2022

Лідери країн ЄС та США можуть уже найближчим часом вирішити питання щодо обмеження доступу РФ до SWIFT

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Лідери країн ЄС та США можуть уже найближчим часом вирішити питання щодо обмеження доступу РФ до SWIFT

Лідери країн ЄС та США можуть уже в суботу ввечері вирішити обмежити доступ Росії до SWIFT, повідомляє німецька газета Handelsblatt.

За інформацією видання, увечері планується відеоконференція лідерів країн ЄС та президента США Джо Байдена. Раніше Німеччина не хотіла відключати Росію від SWIFT.

Повідомляється, що у разі, якщо рішення буде ухвалено, пізніше за нього мають проголосувати країни ЄС.

Теги: #сша #єс #росія #swift
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