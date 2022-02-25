Байден поінформував Зеленського про гуманітарну та економічну допомогу Україні
Президент США Джо Байден у п'ятницю провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським і поінформував його про допомогу, що надається з боку США, повідомили в Білому домі.
"Одразу ж після саміту НАТО я поговорив із президентом України Зеленським... Я також повідомив про допомогу, яку США надають - економічну, гуманітарну та у сфері безпеки", - йдеться в заяві Байдена, яку оприлюднив Білий дім.
У ній наголошується, що Байден поінформував Зеленського про зусилля, спрямовані на те, щоб інші країни також допомагали Україні.
Раніше Зеленський у Twitter повідомив, що обговорив із президентом США посилення санкцій проти РФ, надання оборонної допомоги та функціонування антивоєнної коаліції на тлі російської агресії проти України.