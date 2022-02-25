Політика

23:00 25.02.2022

Байден поінформував Зеленського про гуманітарну та економічну допомогу Україні

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Байден поінформував Зеленського про гуманітарну та економічну допомогу Україні

Президент США Джо Байден у п'ятницю провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським і поінформував його про допомогу, що надається з боку США, повідомили в Білому домі.

"Одразу ж після саміту НАТО я поговорив із президентом України Зеленським... Я також повідомив про допомогу, яку США надають - економічну, гуманітарну та у сфері безпеки", - йдеться в заяві Байдена, яку оприлюднив Білий дім.

У ній наголошується, що Байден поінформував Зеленського про зусилля, спрямовані на те, щоб інші країни також допомагали Україні.

Раніше Зеленський у Twitter повідомив, що обговорив із президентом США посилення санкцій проти РФ, надання оборонної допомоги та функціонування антивоєнної коаліції на тлі російської агресії проти України.

Теги: #сша #президент #україна #розмова
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