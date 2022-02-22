У "Батьківщині" виступають за впровадження воєнного стану, щонайменше в ОРДЛО

Народний депутат із фракції "Батьківщина" Валентин Наливайченко висловлюється за впровадження воєнного стану щонайменше в окремих районах Донецької та Луганської областей.

"Відповідь на дії Російської Федерації Україна мала зробити ще декілька днів тому. Мені незрозуміло, чому РНБО, українська влада мовчали? Те, що сталося вчора, потребувало реакції негайної, у вигляді воєнного стану. У яких регіонах його впроваджувати? Про це мав сказати президент парламенту. На нашу думку, райони Донецької та Луганської областей мають стати першими, в яких його треба впроваджувати", - сказав Наливайченко агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За словами народного депутата, "українська влада має поінформувати парламент про свої майбутні дії".

"Ми вимагаємо, щоб влада доповіла, які плани має. А якщо їх немає, то нехай зізнаються. Ми допоможемо, ми знаємо, що робити", - сказав політик.

Наливайченко також вважає, що наразі треба забезпечити замовленнями оборонну промисловість, щоб "вона могла робити все для допомоги та захисту українських військовослужбовців".

"Коротше кажучи, вгризатися в рідну землю, запускати лінії на оборонних заводах і робити все можливе та неможливе для посилення Збройних сил та подальшого активного формування територіальної оборони в кожному місті та кожній області й точно не в стані розгубленості. Мобілізація та дії!" - сказав Наливайченко.